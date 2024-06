Útočník tvrdí, že pronikl do společnosti Apple a údajně ukradl zdrojové kódy

Hacker známý pod přezdívkou IntelBroker, který se již dříve přihlásil k odpovědnosti za další závažná narušení dat, včetně dubnových narušení amerických vládních systémů, údajně prostřednictvím příspěvku na darkwebovém fóru zveřejnil zdrojový kód několika interních nástrojů používaných ve společnosti Apple.

Podle jeho tvrzení v červnu 2024 došlo na webu Apple.com k narušení dat. Hacker tvrdí, že získal zdrojový kód následujících interních nástrojů: AppleConnect-SSO, Apple-HWE-Confluence-Advanced a AppleMacroPlugin. Získal tak mimo jiné přístup k systému ověřování, který zaměstnancům umožňuje přístup k určitým aplikacím v síti Apple.

