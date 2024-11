iOS 18.1 zavádí automatický restart iPhonu. Důvod souvisí s bezpečností

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Operační systém iOS a další OS od Applu mohou na první pohled působit „jednoduše“, avšak zpravidla v dobrém slova smyslu. Například sekce nastavení je pěkně přehledná a z mnoha aspektů je patrné, že se v Applu skutečně snaží, aby byla uživatelská zkušenost s používáním produktů této značky co nejpříjemnější. Pod povrchem však najdeme celou řadu chytře navržených funkcí. Jednou z nich je například nedávno popsaný způsob toho, jak se generují náhodná hesla, nyní se v rámci iOS 18.1 dostalo i na zajímavou bezpečnostní funkci. Ta způsobí automatický restart telefonu po uplynutí určitého časového období.

Novinka, na kterou upozornil uživatel Jiska Classen na sociální síti Mastodon, by se dala označit jako restart v případě nečinnosti. K restartu dojde po čtyřech dnech, kdy telefon není používán. Možná si říkáte, proč Apple vůbec takovouto funkci do svého systému implementoval a komu tím prospěje.

Jejím důvodem je zvýšení bezpečnosti již tak velmi dobře zabezpečeného systému, který tak bude ještě obtížnější prolomit. Pro hackery, ale například také policejní složky a jejich experty, je totiž mnohem obtížnější prolomit zabezpečení iPhonu v tzv. režimu Before First Unlock, tedy před prvním odemknutím (po zapnutí). V režimu After First Unlock, tedy po prvním odemknutí, je to již o něco jednodušší. Kryptograf a profesor na Johns Hopkins University, Matthew Green, k tomuto prvku uvedl:

„Pamatujte, že skutečnou hrozbou zde není policie. Jsou to lidé, kteří vám ukradnou iPhone a mají s ním nekalé úmysly. Tato funkce znamená, že pokud vám telefon odcizí, zloději ho nemohou měsíce opečovávat, dokud nevyvinou technologii k jeho prolomení. Vsadil bych se, že restartování po přiměřené době nečinnosti pravděpodobně nikoho neobtěžuje, ale váš telefon mnohem lépe zabezpečí. Takže se to zdá jako docela dobrý nápad.“