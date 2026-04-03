Usnadnění každodenních činností s Galaxy AI

Umělá inteligence Galaxy AI v nové řadě Galaxy S26 je navržena, aby vám takové úkoly usnadnila. Snaží se vám proaktivně pomáhat, snižuje počet potřebných kroků a urychluje dokončení toho, co jste začali. Je to pomoc, která se objeví ve správný okamžik, abyste se mohli soustředit na daný úkol a nemuseli přeskakovat mezi aplikacemi a vše dělat úplně sami.
Jaké jsou klíčové funkce Galaxy AI u řady Galaxy S26?
V řadě Galaxy S26 se Galaxy AI nabízí v úkolech, s nimiž se lidé setkávají prakticky každý den – pomáhá s plánováním, tvorbou, organizací, sdílením i dalšími činnostmi. Galaxy AI vám pomáhá držet krok od kontextových návrhů, až po intuitivní nástroje k vylepšování a organizaci vizuálního obsahu.
Vylepšení se dočkala i oblíbená funkce Now Brief, v řadě Galaxy S26 funguje proaktivněji a je líp přizpůsobená na míru15. Systém na základě osobního kontextu včas nabízí připomínky důležitých událostí – od rezervací až po aktuality z cest. Uživatelům tak pomáhá udržet si dokonalý přehled po celý den.
Software Galaxy S26 se dokáže v skrytu postarat o vícestupňové úkoly, čímž se každodenní činnosti stávají snazšími. Google Gemini umí bezproblémově vyhledávat a dokončovat složité akce napříč aplikacemi prostřednictvím přirozených interakcí. Když spěcháte na schůzku s přáteli, stačí dlouze stisknout boční tlačítko a požádat Gemini o objednání taxi do cíle – tím se otevře aplikace a připraví jízdu ke schválení. To jsou jen první ukázky toho, co dokáže agentní AI při provádění rutinních úkolů na pozadí, aby vám ulevila od přemíru práce.
Fotoaparáty Galaxy vždy usnadňovaly pořizování fantastických fotografií. S Galaxy S26 jsou úpravy a přizpůsobení obsahu díky vylepšenému Asistentu fotografií a Kreativní studio4 ještě snadnější.
Asistent fotografií nyní podporuje editace zadávané v přirozeném jazyce, takže můžete provádět úpravy pouhým vyslovením toho, co chcete změnit, bez technických termínů, specializovaných nástrojů nebo příslušných odborných znalostí. Chtěli jste vyfotit perfektně naaranžované jídlo, ale váš kamarád si z něj už stačil něco ukousnout? Požádejte Asistenta fotografií o obnovení chybějícího kousku a ten ho doplní. Nebo co tahle fotografie krajiny? Vypadá sice dobře, ale co kdybyste jí zkusili dodat tajemnější atmosféru změnou scény ze dne na noc? Úpravy s pomocí Asistenta fotografií můžete provádět postupně a kdykoli se vrátit k předchozí verzi, což celý proces ještě víc usnadňuje.
Kreativní studio se dá vyvolat z okrajového panelu (Edge Panel) a umožní oživit vašem nápady v jednom přehledném rozhraní. Umí proměnit skicu, fotografii nebo přímé zadání v elegantní vizuální prvky, například vtipné nálepky pro skupinový chat nebo tapetu, která odráží váš styl. Jakmile vygenerujete výsledek, můžete jej dále upravovat nebo ihned sdílet bez přepínání mezi nástroji, takže váš tvůrčí rytmus nic nenaruší.
Galaxy AI vám také pomůže udržet si pořádek a snáze zvládat každodenní papírování. Musíte neodkladně zpracovat nějaké dokumenty? Použijte funkci Skenovat, která je integrovaná přímo do aplikace Fotoaparát. Představte si třeba, že jste v ordinaci lékaře a je zapotřebí, aby člen rodiny vyplnil nějaký formulář. Můžete ho naskenovat a okamžitě mu poslat čistou digitální kopii. Galaxy S26 dokument rozpozná a odstraní z něj zkreslení a rušivé prvky, jako jsou záhyby nebo dokonce prst v rohu. Když má dokument víc stránek, lze je během chvilky automaticky sloučit do jednoho PDF souboru.
Umělá inteligence Galaxy AI v řadě Galaxy S26 je připravena zvládat každodenní drobné činnosti, které vám můžou ubírat spoustu času. Nebudete se muset tolik namáhat a každá operace se vám bude zdát intuitivnější. Telefon se vám bude přizpůsobovat a spolupracovat s vámi, takže se zbavíte mnohdy otravné rutiny a získáte víc času na příjemnější věci.
Zjistěte víc o Galaxy S26 Ultra a o všech nejnovějších zařízeních Galaxy na samsung.cz.