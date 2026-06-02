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Samsung Galaxy S26 nečekaně extrémně zlevňuje, pořídíte ho už za 16 490 Kč

PR článek
Samsung Galaxy S26 nečekaně extrémně zlevňuje, pořídíte ho už za 16 490 Kč
Fotografie: Mobil Pohotovost
  • Samsung spustil Výrazné slevy na nejnovější vlajkovky
  • Galaxy S26 vychází na neuvěřitelných 16 490 Kč

Vlajkovky Galaxy S26 nečekaně zlevňují. Samsung srazil ceny o několik tisíc a Mobil Pohotovost k okamžité slevě přihazuje ještě rekordní výkupní bonus až 7 000 Kč. Základní Galaxy S26 tak namísto 24 tisíc vychází na neuvěřitelných 16 490 Kč. A skvěle zlevnil i vrcholný Galaxy S26 Ultra.

Zatímco na Galaxy S26 teď celkově ušetříte 7 500 korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra vychází výhodněji dokonce o 10 570 Kč. Celý trik spočívá v kombinaci dvou akcí – přímé slevy od Samsungu a rekordního výkupního bonusu od Mobil Pohotovosti. Stačí při nákupu nového Samsungu prodat své staré zařízení, tedy telefon, tablet nebo chytré hodinky.

Samsung

Za lepší cenu nové vlajkovky Samsungu ještě nebyly. U Galaxy S26 vychází jen na 16 490 Kč, což z něho dělá doslova vlajkový model za cenu střední třídy. Nejlepší z trojice nových modelů Galaxy S26 Ultra pak díky rekordnímu bonusu můžete ulovit dokonce jen za 25 120 Kč, běžně přitom vychází na téměř 36 tisíc.

Ceny po odečtení slevy a bonusu:

Model Původní cena Sleva Výkupní bonus Konečná cena
Galaxy S26 23 990 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč 16 490 Kč
Galaxy S26+ 30 690 Kč 3 070 Kč 5 000 Kč 22 620 Kč
Galaxy S26 Ultra 35 690 Kč 3 570 Kč 7 000 Kč 25 120 Kč

Galaxy S26 jen za 399 Kč měsíčně

Mobil Pohotovost nabízí ještě jednu skvělou alternativu – možnost si Galaxy S26 rekordně levně pronajmout. Telefon vás tak vyjde jen na 399 Kč měsíčně. Za dva roky užívání za přístroj dohromady zaplatíte pouhých 9 576 Kč, což je jen zlomek jeho běžné ceny, a po uplynutí této doby můžete rovnou přeskočit na další novou generaci. Za tuto cenu ale zbývá posledních 56 kusů.

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