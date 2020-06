Upgrade hodný Applu. V balení iPhonů 12 údajně najdeme 20W adaptér

Apple je dobře známý tím, že do balení iPhonů přidává (relativně) slabé napájecí adaptéry s nízkým výkonem. V krabičce základního iPhonu 11 s cenovkou přesahující 20 tisíc korun tak na zákazníky čeká pouze archaická 5W nabíječka. U nejvyšší řady s přídomkem Pro pak naštěstí již výkonnější 18W adaptér, který však stále častěji vídáme i u telefonů s cenou okolo pěti tisíc korun.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW