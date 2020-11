Unikátní LG Wing s otočným displejem v rámci Black Friday výrazně zlevní

Fotografie: LG

Jedním z nejoriginálnějších telefonů letošního roku je bezesporu LG Wing. Jde o zařízení, která běžně vypadá vcelku tradičně. To vše až do chvíle, kdy zjistíte, že je displej otočný o 90°. Jednoduše jej otočíte do horizontální polohy a ve spodní, odkryté části se objeví sekundární displej. Ve výsledku se tak můžete dívat na dva OLED panely, jeden má 6,8" úhlopříčku, druhý přesně poloviční, tedy 3,9". Na spodním displeji se dle výrobce mají objevovat doplňkové informace u aplikace spuštěné na hlavním displeji otočeném naležato, případně by mělo být možné na menší obrazovce zároveň spustit zcela jinou aplikaci. V případě fotoaplikace tak na spodním displeji najdete veškeré ovládací prvky, zatímco na horní obrazovce si budete moci užívat opravdu prostorný a ničím nerušený hledáček fotoaparátu.

Akce obchodu CZC.cz na LG Wing (čas odpočtu odpovídá pátečnímu odpoledni)

Zajímavý telefon můžete zakoupit na českém trhu výhradně v obchodě CZC.cz, a to za 29 990 Kč. V rámci akce Black Friday však obchodní řetězec hlásí velmi zajímavou akci, která přináší slevu ve výši 33 %. V praxi to znamená, že se cena propadne o 10 tisíc korun a LG Wing vás vyjde pouze na 19 990 Kč, což je velmi zajímavé. Co je podmínkou? Musíte chvíli počkat a následně být dostatečně rychlý. Slevová akce začne platit v sobotu 21. listopadu od 20:00 hodin, a to na obě barevné varianty. Počet kusů je samozřejmě omezený, což obchod hlásí již předem.