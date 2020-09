Unikátní LG Wing. Jak vypadá otočný telefon uvnitř?

Fotografie: LG

Zatímco Samsung či Huawei žijí moderními telefony s ohebnými displeji, LG zkouší jít vlastní cestou, kterou ukázal model Wing. Zdánlivě jde o obyčejný telefon, který však má dva displeje. Jeden velký vidíte ihned, druhý menší se objeví v momentě, kdy vrchní část otočíte o 90°. YouTube kanál JerryRigEvertyhing se rozhodl podívat, jak celý telefon a především jeho mechanismus vypadá uvnitř.

Samotný mechanismus se vyznačuje velmi hladkým chodem, za který vděčíme speciálně upraveným plastům, které po sobě otočným pohybem kloužou. LG slibuje, že mechanismus vydrží minimálně 200 tisíc otevření a zavření. Při otevírání napomáhá pružina, která v koncové fázi otevírání vypomůže plnému rozevření do zmíněných 90°. Nechybí ani pružina na opačné straně, která vypomůže s návratem mechanismu do výchozí polohy. V útrobách telefonu je také malý hydraulický tlumič, který zajišťuje hladký chod, aby se mechanismus co nejméně namáhal.