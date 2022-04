Operátoři z EU budou spolupracovat s ukrajinskými

Za přispění institucí EU se podařilo otevřít cestu pro dlouhodobou udržitelnost zajištění výhodných komunikačních služeb pro ukrajinské občany, kteří jsou nyní na území EU, s cílem umožnit jim možnost kontaktu s jejich blízkými na Ukrajině.

Prvním krokem je podpis společného prohlášení operátorů z Ukrajiny a z Evropské unie, kde vyjadřují vůli přijmout dobrovolná opatření, která tuto udržitelnost pomohou zajistit. Hlavním takovým opatřením je postupné snižování roamingových a terminačních cen.

📢@BERECeuropaeu welcomes the joint initiative to ensure affordable access to electronic communication services for #Ukrainian refugees and is ready to support its implementation.🇺🇦

Read more here➡️https://t.co/H2khLmv2Xi#telecoms #EUSolidarity #StandWithUkraine #connectivity