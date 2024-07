Na dovolenou pohodlněji. Vodafone zdvojnásobil porci dat v Roamingu na den

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Začínající prázdniny znamenají pro mnohé dobu cestování a dovolených, které se nemusí omezovat jen na země Evropského hospodářského prostoru, kde lze využívat telefon stejně jako doma. Pro země spadající do zón 2 a 3 má Vodafone v nabídce balíček Roaming na den, který se nově stal o něco výhodnější. Doposud platný 500MB datový limit se navýšil na 1 GB. Cena zůstává na 199 Kč a kromě dat obdržíte i volání a SMS zprávy podle vašeho standardního tarifu.

Co to znamená?

Pakliže máte neomezené volání a zprávy, získáte je i do balíčku Roaming na den. Neomezeně budete moci volat a SMSkovat do České republiky a také na čísla v zemi, ve které se zrovna nacházíte. Pokud nemáte neomezený tarif, budete mít k dispozici patřičné volné jednotky na volání a SMS. Pokud by vám datový balíček 1 GB na 24 hodin nestačil, můžete si dokoupit další 1 GB za 99 Kč. I 1 GB však například stačí souhrnně na 4 hodiny poslechu streamované hudby, 1 hodinu sledování YouTube, načtení 50 webových stránek a přijetí 25 e-mailů.

Kde lze Roaming na den využít?

Jak jsme řekli, Roaming na den slouží ve vybraných zemích spadajících do zón 2 a 3. Dle Vodafonu lze balíček využít ve více než 120 zemích, třeba v Austrálii, Dominikánské republice, Egyptě, Japonsku, Mexiku, Nepálu, Thajsku, Turecku, USA, ale také ve Švýcarsku nebo na Ukrajině.

Nebudu platit vysoký účet?

Roaming na den je elegantním řešením, jak mít útratu v zahraničí snadno pod kontrolou. I kdybyste si však balíček neaktivovali, nemusíte se bát vysokého účtu za vaši útratu. Vodafone zdůrazňuje, že každý zákazník má automaticky nastavený datový limit na 1 300 Kč měsíčně. To je tedy standardně nastavený strop, přes který se nevědomky nedostanete. Samozřejmě si však limit můžete sami navýšit či naopak snížit.

Ve většině Evropy nic neřešíte

V rámci Evropského hospodářského prostoru, který zahrnuje Evropskou unii a další země v Evropě, už funguje volání i datování za ceny jako doma. Tato skupina zemí se u Vodafonu označuje jako zóna 1.

„Pokud pojedete na dovolenou třeba do Itálie, Chorvatska, Řecka nebo Španělska, můžete používat svůj telefon na volání a SMS zprávy, jak jste zvyklí z domova. Spadá sem i Velká Británie nebo Island. Jestli přitom máte tarif s neomezenými daty, pro datování v EU se z něj stává štědrý balíček dat, jeho konkrétní výši si ověříte třeba v samoobsluze Můj Vodafone. I mimo Zónu 1 a v exotičtějších destinacích přitom můžete díky Roamingu na den používat telefon bez obav a nyní s dvojnásobkem dat,“ popisuje Milan Raška, marketingový ředitel Vodafonu.