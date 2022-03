Na Ukrajině řádí další nebezpečný vir, má ochromit finanční instituce

Škodlivý kód s označením Win32/KillDisk.NCX byl detekován analytiky společnosti ESET v pondělí 14. března v 11:38 tamního času na několika desítkách zařízení hned v několika organizacích působících i ve finančním sektoru. Na rozdíl od dříve použitého malwaru je CaddyWiper jednodušším typem a pravděpodobně začal vznikat teprve v několika posledních dnech.

.@ESETResearch have uncovered #CaddyWiper. This is the third time in as many weeks that #ESET researchers have spotted previously unknown data wiping malware taking aim at organizations in the embattled country. #ProgressProtected #DigitalSecurity