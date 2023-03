Uhodnete, jak se umístil Galaxy A54 ve fototestu DxOMark?

Samsung Galaxy A54 dorazil na trh s upravenou fotovýbavou oproti Galaxy A53, kdy zřejmě největších změn doznal hlavní snímač, který je nově větší (1/1,56") a má vylepšenou optickou stabilizaci s rozsahem 1,5 stupně namísto 0,95 stupně. Pro Samsung klíčový model se tak pochopitelně dostal i do rukou odborníků z DxOMark, jejichž hodnocení jsou nezřídka dost kontroverzní, přesto však vypovídající hodnotu obvykle mají, neboť fotoaparáty testují systematicky podle předem nastaveného „vzorce“. Jak si tedy vedl Galaxy A54?

The @Samsung Galaxy #A54 5G delivered an average performance for a device in the High-End segment. Still images were well exposed in good light without too much contrast, making it a decent option for landscape photography.



📱The #DXOMARK product review: https://t.co/8BlNSHIkHx pic.twitter.com/FvJrNOkbYY