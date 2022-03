TOP 5 vlastností „nového“ iPhonu SE (2022), které jen tak nevyjdou z módy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nedávno představený iPhone SE (2022) budí nepochybně ještě víc kontroverze (a v mnoha případech také posměchu) než předchozí iPhone SE (2020), přesto dokáže stále zaujmout několika vychytávkami, které usnadní život a mnohým připomenou i „staré dobré časy“ ve světě mobilních telefonů.

Za zapůjčení Apple iPhonu SE (2022) děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si jej můžete zakoupit.

Touch ID prostě má své kouzlo

Výhoda Touch ID v mnoha scénářích používání je jednoduše nezpochybnitelná. Schopnost autorizovat platbu s nasazenou rouškou nebo zkrátka jen odemknout telefon, ale také rychlým gestem (pro posunutí ovládacích prvků dolů) mít již tak snadno dosažitelné ikonky ještě o něco dostupnější. To vše je možné s Touch ID, kterého se třeba ještě dočkáme v podobě čtečky v displeji budoucích iPhonů. V tuto chvíli je však SE (2022) jediným iPhonem na trhu, který Touch ID nabízí. Přestože přináší používání tohoto zařízení velkou dávku nostalgie, vzpomenete si jistě i na praktičnost čtečky otisků prstů, která vám možná u novějších iPhonů schází.

Stále krásně kompaktní

iPhone SE (2022) si zachoval kromě identického vzhledu naštěstí také kompaktní rozměry 138,4 × 67,3 × 7,3 mm, díky čemuž se krásně vměstná i do menší (dámské) dlaně. Rozhodně tak nemusíte po telefonu „ručkovat“, abyste dosáhli na některých z ovládacích prvků. Uživatelé s průměrně velkou/větší dlaní pak mohou komfortně dosáhnout palcem i do tří čtvrtin výšky displeje, i když mají pravý spodní bok telefonu zapřený do dlaně. Skvělá je také hmotnost 144 gramů, díky které mobil nezatíží příliš kapsu saka ani kabelku.

Kvalitní hlavní fotoaparát

Ačkoliv je hlavní fotoaparát (který je na zadní straně osamocen) stále „jen“ 12 Mpx se světelností f/1.8 a převzatý z iPhonu 8, nabídne ve spojení s novým procesorem vysoce kvalitní snímky. K dispozici je technologie Smart HDR i Deep Fusion pro dosažení co nejvyšší možné kvality v rámci post processingu, svou práci však odvede rovněž spolehlivé automatické ostření (které oceníte také při natáčení videí) či optická stabilizace. Zklamáním jsou naopak snímky pořízené v noci či zhoršených světelných podmínkách, neboť iPhone SE (2022) nepodporuje noční režim.

Bezdrátové nabíjení jako bonus

Jednou z konkurenčních výhod iPhonu SE (2022) ve srovnání s podobně drahými smartphony je nepochybně podpora bezdrátového nabíjení. Ta přijde vhod nejen doma, kde si můžete po domácnosti strategicky rozmístit bezdrátové nabíjecí podložky a pohlídat si tak, že nebudete mít nikdy vybitý iPhone, ale také v novějších automobilech, kde zase nebudete muset řešit kabely.

Extra výkon přijde vhod

Hlavní změna u iPhonu SE (2022) v podobě nasazení nového čipsetu Apple A15 Bionic spolu se 4 GB RAM pravděpodobně běžného uživatele až tolik zajímat nemusí. Displej novinky přeci jen již není úplně ideální pro hraní, kde byste se mohli z výkonu radovat, a svižný chod prostředí by bezpochyby zajistil i starší a méně výkonný čipset. Integraci Apple A15 Bionic tak oceníte hlavně za několik let, kdy bude mít procesor stále dostatek výkonu a s tím i spojenou podporu pro nejnovější iOS.