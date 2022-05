TOP 5 vlastností Motoroly Edge 30. Zahraje za málo peněz hodně muziky?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Motorola Edge 30 dorazila na trh se zajímavou výbavou v podobě velkého AMOLED displeje, výkonného procesoru, dvojice 50Mpx fotoaparátů a v neposlední řadě i relativně sympatickou cenou 10 990 Kč. Kterých pět vlastností/funkcí na nás zapůsobilo nejvíc?

Lehká jako pírko

Hmotnost je zcela bez diskuze jednou z největších předností Motoroly Edge 30, která je tak lehká (155 gramů), že při prvním uchopení do ruky může někomu připomínat pouhou maketu. Nenechte se však zmást, nízká hmotnost nemá vliv na kvalitu zpracování, záda i boky telefonu (v obou případech z plastu) pěkně lícují a povedený je také design fotomodulu.

Pouhých 155 gramů je rovněž zárukou toho, že se telefon jen tak nepronese v kapse, stejně jako z něj nebude bolet ruka v případě, že byste jej dlouho drželi u ucha. V neposlední řadě potěší i certifikace zvýšené odolnosti IP52.

144Hz a čtečka přímo v displeji

Motorola Edge 30 je na rozdíl od Motoroly Edge 30 Pro vybavena čtečkou otisků prstů zabudovanou přímo do displeje. Ačkoliv by mohla být o něco výš, funguje tato optická čtečka svižně a mimo to představuje i férovou variantu pro leváky i praváky. Zobrazovací AMOLED panel se navíc chlubí vcelku tenkými rámečky a hlavně 144Hz obnovovací frekvencí, která zajistí maximálně plynulou navigaci prostředím.

Reproduktory s Dolby Atmos

Kvalita zvuku je kupodivu stále oblastí, kde mnoho smartphonů v cenové relaci okolo deseti tisíc korun stále sází pouze na jeden hlasitý reproduktor. Naštěstí to není případ Motoroly Edge 30 Pro, která se chlubí stereo zvukem se slušnou kvalitou i na vyšší hlasitost. Vcelku znatelný rozdíl přináší rovněž aktivace Dolby Atmos, která zvuk udělá (v mezích možností) prostorovější.

Takřka čistý Android

Velkou konkurenční výhodou telefonů Motorola je bezpochyby takřka čistý Android doplněný o několik praktických vychytávek od Motoroly. Hned po rozbalení na nás v telefonu čekal Android 12, přičemž výrobce garantuje přinejmenším dvě velké aktualizace operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat.

Moto gesta

Oblíbenou doplňkovou funkcí mobilů Motorola je podpora gest Moto. Dvojitým zatřepáním se rozsvítí LED, dvojitým pootočením telefonu se spustí aplikace fotoaparátu, otočením smartphonu displejem dolů lze aktivovat režim Nerušit a tak dále. Jedná se o menší, ale vysoce praktické vychytávky, které oceníte například, když si chcete ve tmě posvítit nebo chcete rychle spustit aplikaci fotoaparátu.