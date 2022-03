Extrémní výkon v kombinaci s velkým displejem a rychlým nabíjením – to jsou hlavní trumfy nové Motoroly Edge 30 Pro, která se prodává za sympatickou cenu okolo 20 tisíc korun. Bude to ale stačit na úspěch?

Motorola v minulosti představila celou řadu zajímavě vybavených smartphonů s přívětivým poměrem cena/výkon a právě to by mohl být i případ nové Motoroly Edge 30 Pro. Uznejte sami, 144Hz OLED displej s velkou uhlopříčkou, 60megapixelová selfie kamerka i supervýkonný Snapdragon 8 Gen1 u smartphonu s cenou do 20 tisíc korun zkrátka zní lákavě, jak se ale novinka osvědčila v praxi?

Motorola Edge 30 Pro – videorecenze

Technické parametry Motorola Edge 30 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 163 × 75,9 × 8,8 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 19 999 Kč

Obsah balení: včetně nabíječky

Balení telefonu je na dnešní poměry nevídaně bohaté, neboť obsahuje mnoha výrobci zapovězenou nabíječku a dokonce také silikonové pouzdro. Kromě toho samozřejmě neschází ani manuály, telefon či nabíjecí a datový kabel typu USB-C/USB-C.

Líbilo se nám včetně nabíječky i pouzdra

Konstrukční zpracování: zase ta tlačítka

Motorola Edge 30 Pro mezigeneračně mírně povyrostla a je i o několik gramů těžší, přestože tentokrát vsadila na méně prémiový plastový rámeček. Co bohužel naopak zůstalo, to je naprosto nepraktické umístění fyzických ovládacích tlačítek, která jsou na poměry telefonu o výšce 16 centimetrů nelogicky nahoře, namísto toho, aby byla uprostřed. Vypínací tlačítko s velmi svižnou čtečkou otisků prstů lze ještě v mém případě relativně snadno nahmatat, ale kolébka hlasitosti měla být, když ne níž, tak raději na druhé straně.

Co se kvality zpracování týče, tak je všechno v naprostém pořádku, pouze nepočítejte s tak prémiovým pocitem jako například u nedávno testovaného Galaxy S22 Ultra, lépe je na tom popravdě i Pixel 6, který má navíc originální design. Záda s ochranou Gorilla Glass 5 nabídnou v současnosti velmi populární tmavě zelenou barvu, která má však oficiální označení „Cosmos Blue“. Při správném světle lze spatřit i líbivý odlesk, méně pak potěší otisky, které se zde po chvíli používání objeví. Pokud však nechcete záda leštit, stačí si nasadit dodávané pouzdro. Vcelku průměrná je pak haptická odezva, která je podle mě stejná jako u levnějších telefonů výrobce. Co se certifikace zvýšené odolnosti týče, budou si muset zájemci vystačit s IP52.

Líbilo se nám záda s ochranou Gorilla Glass 5

svižná čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám nepraktické umístění ovládacích tlačítek

pouze plastový rámeček

Displej: 144Hz bestie

Přestože jsem byl ke zpracování telefonu vcelku kritický, je dobré uvést, že Motorola Edge 30 Pro nepovažuje design za největší lákadlo. Tím by naopak mohl být 6,7palcový displej typu pOLED s Full HD+ rozlišením, který podporuje obsah v HDR10+, ale hlavně nabídne fantasticky vysokou 144Hz obnovovací frekvenci. Takto vysokou obnovovací frekvencí přitom obvykle disponují vyloženě herní smartphony, i když her, které by využívaly 144Hz displej zase až tolik moc nebude. Obrazovka s ochranou Gorilla Glass 3 má rovněž dostatečně vysoký maximální jas, který umí velmi zdatně sama regulovat i vcelku malý průstřel pro selfie kamerku. Ať už na telefonu hrajete hry, nebo sledujete videa, rozhodně vás Edge 30 Pro v tomto ohledu nezklame.

A protože se jedná o Motorolu, samozřejmě nechybí ani možnost si z uzamknuté obrazovky číst e-maily či reagovat na notifikace. Skvěle fungují také klasická Moto gesta, jako je zatřepání telefonem pro rozsvícení svítilny či pootočení pro aktivaci fotoaparátu, který má novinka hned čtyřnásobný.

Líbilo se nám 144Hz zobrazovací panel

velká uhlopříčka

Zvuk: průměrné stereo

Mobil se chlubí dvojicí hlasitých reproduktorů, které však hrají vcelku průměrně, zvlášť při vyšší hlasitosti pak mohou znít trochu plechově. Na trhu jsou bezesporu podstatně lépe hrající smartphony (ve stejné cenové kategorii).

Nelíbilo se nám hlasité reproduktory by mohly být kvalitnější

Výkon hardwaru: nejvýkonnější Snapdragon pod sluncem

Motorola Edge 30 Pro je dost možná v dané cenové třídě smartphonů s Androidem telefonem s nejvyšším výkonem. Kombinace Snapdragonu 8 Gen1 spolu s 12 GB RAM LPDDR5 a 256GB úložištěm UFS 3.1 (bez možnosti rozšíření) totiž uspokojí i ty nejnáročnější hráče, což dokazují i nejrůznější benchmarky. I při dlouhém hraní navíc není teplota zařízení nijak vysoká a výsledek je podle mě určitě lepší než u spousty telefonů se Snapdragonem 888.

Líbilo se nám brutální výkon

příliš se nezahřívá

Výdrž baterie: rychlé nabíjení je návykové

Novinka potěšila, co se týče rychlosti nabíjení. 68W drátové nabíjení už dnes nepůsobí jako nějaké „zjevení“, ale z 0 na 90 % jsem se dostal za pouhou půl hodinku, což je u baterie s kapacitou 4 800 mAh velmi slušné. K dispozici je navíc i 15W bezdrátové nabíjení či 5W reverzní nabíjení. Z hlediska výdrže se pak můžete spolehnout zhruba na jeden den při běžném používání.

Líbilo se nám velmi rychlé drátové nabíjení

podpora drátového i reverzního bezdrátového nabíjení

dostačující výdrž

Konektivita: 5G jako samozřejmost

Konektivita je tradičně příkladná, což znamená, že se mohou uživatelé těšit na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování. Do telefonu je možné dostat celkem dvě nanoSIM karty.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: je libo makro snímky z 50Mpx senzoru?

Na zadní straně telefonu je naprosto zbytečný 2Mpx bokeh senzor, který je zde pouze do počtu, chuť vám však spraví specifikace hlavního 50Mpx snímače s vícesměrným fázovým ostřením a také optickou stabilizací, kterou předchůdce neměl. Lákavě vypadá rovněž 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, který zvládne za dobrého světla pořídit vcelku hezké makro snímky.

Kvalita snímků z hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu však bohužel příliš neoslní, snímky mají zpravidla nepříliš atraktivní barevné podání, kdy je spousta fotek jakoby zešedlých a při bližším zkoumání lze zaznamenat i nijak valné množství detailů. Ani HDR není bez chyby a na snímcích se nezřídka vyskytuje okolo objektů svatozář. Noční snímky jsou pak u telefonu za dvacet tisíc korun rovněž spíše slabší. V oblasti videa mě pak překvapila pravděpodobně softwarová chyba, kvůli které nelze natáčet ve 4K v 60 FPS, přestože je možné natáčet v 8K při 24 snímcích za sekundu. 60Mpx selfie kamerka je vyloženě o vysokém čísle (počtu megapixelů), nikoliv o vysoké kvalitě, k dispozici ostatně není ani automatické ostření. Pořízené snímky jsou měkké a při focení do protisvětla vypadají vyloženě nehezky.

Motorola Edge 30 Full HD 30 FPS

Motorola Edge 30 Pro 4K 30 FPS

Motorola Edge 30 Pro 4K 30 FPS

Motorola Edge 30 Pro 8K 24 FPS

Líbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

OIS u hlavního snímače

Nelíbilo se nám nehezké barevné podání fotek

60Mpx selfie kamerka je zklamání

nelze natáčet v 60 FPS ve 4K

Software: jste připraveni?

Motorola Edge 30 Pro disponuje funkcí Ready For, která je zjednodušeně řečeno jakousi obdobou systému DeX od Samsungu, ale má několik vychytávek navíc. Mezi ně patří přenos videa z telefonu do počítače, takže můžete místo zpravidla mizerné webkamery streamovat obraz pomocí telefonu. Stejně tak si můžete spouštět aplikace v desktopovém rozhraní, přenášet soubory nebo sdílet mobilní data, viz videorecenze. Hned od startu prodeje v telefonu najdete pouze mírně upravený Android 12, který by měl výrobce v budoucnu aktualizovat na Android 13 i Android 14. Kladně hodnotím i již zmíněná Moto gesta.

Líbilo se nám praktická funkce Ready For

poměrně čistý Android

praktická Moto gesta

Zhodnocení

Motorolu Edge 30 Pro bude možné v rámci slevové akce zakoupit již za 18 tisíc korun (běžně za 20 tisíc korun), což je skvělá cena vzhledem k tomu, že má supervýkonný Snapdragon 8 Gen1 s velkým úložištěm a špičkovým 144Hz displejem. Radost udělá také rychlé 68W nabíjení či spolehlivá kapacitní čtečka, méně pak nesmyslné umístění tlačítek, přinejlepším průměrná fotovýbava a nijak zvlášť prémiová konstrukce.

Osobně považuji Motorolu Edge 30 Pro spíše za civilně vypadající herní telefon, který tolik nedbá na kvalitu fotografií, zato má však brutální výkon, rychlé nabíjení i povedený displej. Jestli to bude stačit na úspěch, však rozhodnou až zákazníci.

Konkurence

Zajímavou alternativou pro novou Motorolu je Google Pixel 6, který nabídne podstatně lepší fotovýbavu i delší softwarovou podporu. Za nevýhodu lze považovat displej s nižší obnovovací frekvencí či méně výkonný procesor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 6 256 GB Rozměry 158,6 × 74,8 × 8,9 mm , 207 g Displej OLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , 2×2,8 GHz + 2×2,25 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 614 mAh

Vhodným kandidátem ke koupi může být také Realme GT2 Pro se stejným procesorem a 120Hz AMOLED panelem o uhlopříčce 6,7" s integrovanou čtečkou otisků prstů v displeji.

Přejít do katalogu Realme GT 2 Pro 256+12 GB Rozměry 163,2 × 74,7 × 8,2 mm , 199 g Displej Super AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:33 hodin 19 990 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz