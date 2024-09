Tohle si zamilujete! Lenovo Auto Twist AI PC se na příkaz otevře, ale také otočí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Lenovo nám dnes na veletrhu IFA 2024 ukázalo mnohé, nechalo si však i jeden trumf v rukávu, konkrétně koncept notebooku s označením Lenovo Auto Twist AI PC. Tento na první pohled standardně vyhlížející notebook má integrovaný motorek, který se postará o otevření počítače, ale i o jeho zavření, případně otočení. To vše díky unikátnímu kloubu, který se nachází uprostřed zařízení.

Uvnitř zařízení se nachází procesor Intel Core Ultra 7 H-Series, 32GB paměti RAM LPDDR5x a 512GB úložiště. Nejzajímavější je pochopitelně jeho otočný 13,3palcový displej s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, jde o OLED panel s poměrem stran 16:10, který je dotykový a má jas 400 nitů.

Co se týče motorku uvnitř zařízení, jde o typ D.A.R.S. (Dual-DoF Automatic Rotate System), který zvládne náklon vertikálně o 180 stupňů, horizontálně pak o 270 stupňů. Životnost je stanovena na 20 000 cyklů, což by mělo být dostatečné po dobu životnosti zařízení. Zařízení se dokáže otáčet i na příkaz uživatele, případně se může otáčet samo, kdy vás sleduje pomocí přední kamery. Pokud vám to celé stále nedává smysl, věřte, že to může napomoci i zabezpečení – pokud od notebooku odejdete, může se automaticky zavřít a tím tak chránit vaše citlivá data.

Lenovo Auto Twist AI PC dokáže rozpoznat hned několik příkazů, konkrétně „Hi Twist, open lid“ pro otevření, „Hi Twist, close lid“ pro uzavření, „Hi Twist, tablet mode“ pro změnu do režimu tabletu a „Hi Twist, laptop mode“ pro návrat z režimu tabletu do klasického režimu notebooku. Funkci sledování pomocí přední kamery by pak šlo nejčastěji využít v rámci různých prezentací a samozřejmě i při videohovorech, kde by se o zaměření uživatele nestaral software, ale právě motorek uvnitř zařízení.

I přes speciální motor uvnitř je zařízení poměrně lehké, konkrétně 1,27 kilogramu, vyrobeno je z hliníku. Vzhledem k tomu, že jej samo Lenovo označuje jako koncept, nelze očekávat, že by se v nejbližší době dostalo na pulty obchodů.