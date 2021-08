TikTok testuje 5minutový limit pro videa

Fotografie: Solen Feyssia, unsplash.com

Je zajímavé sledovat, jak se nové sociální sítě prosadí pomocí paradoxního kroku – omezením délky nahrávané zprávy. U Twitteru je to například ikonický limit 140 znaků, u TikToku jsou to v současnosti 3 minuty na jedno video.

TikTok is testing a longer 5 minute video upload limit 🕺 🤳🏻 pic.twitter.com/qiRbJmHkma — Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2021

To už se může brzy změnit. Některým uživatelům se začíná objevovat upozornění, že v rámci testovacího provozu mohou nahrávat až 5minutová videa. Nezní to jako velký rozdíl a technologicky to samozřejmě není problém. Sociální síť však musí pečlivě otestovat reakce uživatelů, zda se u tak dlouhých videí nezačínají nudit a jestli je vůbec dokoukají do konce.