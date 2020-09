Začínáme testovat nové Apple Watch 6, jaké jsou naše první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zbrusu nové Apple Watch 6 k nám do redakce dorazily v menší 40mm variantě v šedém provedení se silikonovým řemínkem, který se spolu s pouzdrem nachází v bílé krabičce. Ta se skládá z mnoha částí s přihrádkami a kromě delší verze řemínku zde najdeme také kratší variantu. Nasazení řemínku do samotného těla hodinek je otázkou chvilky, stejně jako případné vytažení. Překvapilo nás snad pouze množství papíru, které muselo být na krabičku použito. Ano, jedná se o převážně recyklované materiály, ale stejně...

První dojmy z Apple Watch 6 – první dojmy

S tím se pojí jedna „novinka“, protože v balení již nenajdete napájecí adaptér. Každý jich má doma zpravidla několik, takže to nevnímáme jako problém. Vzhledem k oficiálnímu stanovisku, kdy Apple oznámil, že adaptéry odstraňuje z důvodů ochrany přírody, nás překvapilo, že nejdražší edice nových Apple Watch 6 ještě donedávna adaptér přibalený měly. Podobně „environmentální“ nám přijde již zmíněná komplikovanost balení, které obsahuje podle nás spoustu zbytečných krabiček a přihrádek.

Po zapnutí vás přivítá špičková haptická odezva.

Zpět však k samotným hodinkám, které bychom v testované 40mm variantě opravdu doporučili spíše dámám, případně na subtilnější pánská zápěstí. Ihned po zapnutí nás přivítala špičková haptická odezva, kterou Apple zkrátka umí. Stejně dobře funguje otočná korunka, pomocí které se můžete pohybovat prostředím, přibližovat si a oddalovat jednotlivé ikonky aplikací nebo skrolovat. Konstrukční zpracování lze (jako obvykle) označit za prémiové, vše krásně lícuje a zařízení působí hodnotným dojmem.

I displej vypadá skvěle. Apple Watch 6 sdílí s předchozí generací uhlopříčku (1,57") i jemnost (326 PPI), nově však panel dokáže 2,5× jasněji zobrazit Always-On režim. To jsme záhy otestovali a musíme potvrdit, že obrazovka svítí opravdu jasně. Uvidíme, jak se to projeví na výdrži, která by měla činit zhruba 18 hodin používání. Podle výrobce je navíc možné Apple Watch 6 dobít z 0 na 80 % za pouhou hodinku, což nezní špatně. Na závěr dodejme, že obrazovka nedisponuje funkcí Force Touch, díky které dokázala reagovat na vyvinutý tlak při ovládání. Apple se tedy podobně jako u iPhonů i zde zbavuje této, podle nás užitečné, funkce.

Mezi další zajímavou novinku patří SpO2 senzor okysličení krve. Ten sám o sobě podle nás není nijak zásadním vylepšením a najdete jej i v chytrém náramku Honor Band 5, který se prodává za tisíc korun... Důležité tedy spíše bude, jak jej Apple dokáže využít. Samozřejmostí je pak EKG, senzor srdečního tepu nebo monitoring spánku, který dorazil s novým watchOS 7.

Kompletní obsah balení

Hodinky na nás zapůsobily pozitivně, snad až s výjimkou nepříliš „environmentálního“ balení, když už chce Apple myslet na přírodu. Apple Watch 6 začínáme dnešním dnem testovat, vy se nás tak můžete ptát na vše, co vás zajímá.