Hodinky Mobvoi TicWatch přichází se spánkovým předplatným. V čem spočívá?

Mobvoi je jedním z mála známějších výrobců, který ve svých hodinkách používá operační systém Wear OS od Googlu, jenž uživatelům nabízí široký výběr stahovatelných aplikací, včetně těch zaměřených na monitoring zdraví či sportovních aktivit. I přesto se však značka rozhodla představit nové předplatné zaměřené za pokročilý monitoring spánku. Od tohoto týdne tak bude možné v Mobvoi aplikaci aktivovat vylepšené sledování spánku s cenou 4,99 amerických dolarů měsíčně (tj. v přepočtu necelých 120 korun), v rámci „Early Bird“ nabídky je pak cena v přepočtu zhruba 80 korun měsíčně. A co všechno předplatné obsahuje?

