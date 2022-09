Testujeme superkompaktní Surface Laptop Go 2. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Řada produktů Surface v současnosti pokrývá v podstatě celou cenovou škálu, v portfoliu tak najdeme cenově dostupný Surface Go 3 určený zejména pro studenty, ale také špičkově vybavený a konstrukcí nevšední Surface Laptop Studio. Testovaný Surface Laptop Go 2 spadá spíše do první kategorie zařízení, která si zachovávají pověstnou prémiovou kvalitu zpracování produktů Surface, povedený design i hardwarovou výbavu, přitom však nestojí nutně celou výplatu. Lákadlem Surfacu Laptop Go 2 jsou v neposlední řadě také velmi kompaktní rozměry.

Prozatím stále s adaptérem

Vzhledem k trendu mizících adaptérů z balení moderních smartphonů lze očekávat, že podobný přístup výrobci brzy zaujmou i u notebooků, zejména pak těch, které nejsou herní nebo vyloženě určené pro profesionální uživatele, nevyužívají tedy nijak zvlášť výkonné napájení. V případě Surface Laptop Go 2 v balení naštěstí stále najdeme adaptér. Nabídne výkon pouze 39 W a bohužel nedisponuje extra USB-A, jako je tomu u některých jiných Surface produktů.

Kompaktní stylovka

Surface Laptop Go 2 je dostupný pouze v jedné barevné variantě – platinové, která je pro produkty Surface typická. Žádné velké experimenty se neodehrály ani v oblasti designu, který je minimalistický, zbytečně na sebe neupozorňuje, ale rozhodně působí prémiově a bude vypadat reprezentativně i na důležitých pracovních schůzkách.

Jednou z hlavních předností jsou pak jednoznačně rozměry 278,2 × 206,2 × 15,7 mm a hmotnost pouhých 1 127 gramů, díky čemuž se Laptop Go 2 jen tak nepronese a vměstná se třeba i do větší dámské kabelky. Rozevření je pak komfortně možné provést jednou rukou, aniž by se nadzvedávala základna, ovšem úhel rozevření by mohl být o něco větší. Naštěstí však postačí k dobré viditelnosti displeje i s přístrojem položeným na klíně.

Dotykový displej a klávesnice bez podsvícení

Klávesnice osazená šedými klávesami se rozprostírá až do stran a ve vypínacím tlačítku umístěném vedle klávesy Del se skrývá také kapacitní čtečka otisků prstů, která nahrazuje u tohoto modelu chybějící biometrické rozpoznání obličeje. Čtečka funguje velmi svižně a problém jí nedělají ani mírně vlhké prsty. Psaní na klávesnici je pak dostatečně komfortní i pro tvorbu dlouhých textů – zdvih kláves i vzdálenost mezi jednotlivými klávesami nás nijak neomezovala. Za nevýhodu lze však považovat chybějící podsvícení.

12,4" obrazovka PixelSense typu IPS LCD zaujme po stranách a nahoře relativně tenkými rámečky, ale také slušným maximálním jasem. Již tradičně má rovněž poměr 3:2, což se hodí, pokud často pracujete s kancelářskými aplikacemi a chcete si otevřít například dva dokumenty Word vedle sebe. Jemnost 148 PPI se pak jeví jako zcela dostačující a neschází ani možnost dotykového ovládání.

Ptejte se, co vás zajímá

Nejnovější kompaktní notebook z dílny Microsoftu s cenou startující již na 17 tisících korunách (dostupný pouze s procesorem Intel Core i5-1135G7 11. generace) právě začínáme testovat a vy se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně Laptopu Go 2 zajímá.