Hledáte skutečně kompaktní notebook, který se snadno vměstná i do větší kabelky či elegantní tenké aktovky? Pak by vás mohl zaujmout nový Surface Laptop Go 2, jenž přináší kromě nízké hmotnosti a malých rozměrů také pohodlnou klávesnici či dotykový displej.

Microsoft nedávno představil mírně vylepšenou verzi svého ultrakompaktního notebooku Surface Laptop Go. Novinka přináší identický design, nízkou hmotnost, dotykový displej i procesor Core i5 od Intelu. Jak se Laptop Go 2 používá?

Technické parametry Microsoft Surface Laptop Go 2 Kompletní specifikace Konstrukce 206,2 × 278,2 × 15,7 mm , 1 127 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 12,4" (1 536 × 1 024 px) Chipset Paměť disk: 256 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 2× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: ?, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 41 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost červen 2022, 17 099 Kč

Obsah balení: nabíječka a nic víc

Po rozbalení bílé krabice najdete bezpečně uložený Surface Laptop Go 2 s napájecím adaptérem a základními příručkami. Nic dalšího zde již není, na druhou stranu obdržíte vše důležité.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: lehký jako pírko

Surface Laptop Go 2 je věrnou kopií prvního Laptopu Go, což ale nemusí být špatně, neboť se jedná o prémiově vypadající notebook zpracovaný z hliníku o hmotnosti pouhého 1,1 kg. Díky tomu se novinka snadno vejde i do tenké tašky. Zároveň se pohodlně přenáší pouze v jedné ruce, a to i v otevřeném stavu, což se může hodit.

Design je velmi minimalistický, takže nepočítejte s nějakými výraznými prvky, které by se snažily šokovat nebo na sebe zbytečně upozornit. Decentní logo výrobce, stříbrné barevné provedení i nenápadné konektory představují nenucenou eleganci a přiznám se, že mně se Laptop Go 2 hodně líbí, stejně jako předchůdce, jehož design (a do velké míry i parametry) novinka převzala.

Konektorová výbava čítá jedno USB-C (standard 3.1 Gen 2 s PD 3.0), jedno stále praktické USB-A (rovněž 3.1 Gen 2), 3,5mm jack a proprietární konektor Surface. Počet portů mi během používání zcela dostačoval, pochopitelně jej vždy můžete rozšířit připojením hubu.

Kloub mezi základnou a víkem displeje má ideální tuhost. Přestože úhel rozevření ani zdaleka nepatří k největším, vcelku pohodlně se mi na počítači pracovalo i ve chvíli, kdy jsem jej měl položený na kolenou. Klávesnice se s ohledem na rozměry zařízení rozprostírá na zmenšené ploše, na druhou stranu musím přiznat, že si s tím výrobce poradil velmi dobře, díky čemuž vás nebudou bolet prsty ani při delším psaní. Klávesy jsou navíc pěkně tiché, takže nebudete při psaní rušit své okolí, a také mají bezproblémové rozestupy i zdvih.

V neposlední řadě také zmíním vypínací tlačítko, v němž najdeme rovněž čtečku otisků prstů. Ta představuje jediný biometrický způsob rozpoznání uživatele a funguje velmi spolehlivě. Naskenování prstu je otázkou chvilky. Samotnou klávesu se čtečkou navíc lemuje efektní bílé podsvícení.

Líbilo se nám prémiové zpracování

skvělá klávesnice i touchpad

kompaktní rozměry a hmotnost

praktická čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám klávesnice stále bez podsvícení (kromě vypínacího tlačítka)

Displej: stále povedený, stále stejný

Displej s technologií PixelSense o uhlopříčce 12,4" a rozlišení 1 536 × 1 024 pixelů je zcela stejný jako u Laptopu Go, což znamená, že má pěkné podání barev a dle mého názoru i dostatečnou jemnost, ačkoliv má většina ostatních zařízení Surface vyšší rozlišení. Zároveň je dotykový, takže můžete například skrolovat prstem a podobně (nepodporuje však chytré Surface Pen). Výtku nemám ani k pozorovacím úhlům či podsvícení, které dokáže být dostatečně jasné. Tentokrát funguje vcelku spolehlivě i automatická regulace jasu a ani maximální jas není špatný. Často jsem používal zařízení na terase, a i když mi svítilo slunce přímo do displeje, dá se takto (alespoň na chvíli) pracovat.

Tradičně chválím také poměr stran 3:2, díky kterému si můžete pohodlně otevřít například dva dokumenty Microsoft Word vedle sebe, aniž by se nějak výrazně zdeformovaly. Menší nadšení pak panuje z nasazení stále jen 720p kamery. Občas je stále k neuvěření, jak se vývoj na poli webkamer zastavil před několika dlouhými roky, na rozdíl od selfie kamerek ve smartphonech, které dnes nabídnou pokročilé ostření, ultraširokoúhlý záběr či dokonce OIS, která by však zrovna u laptopu příliš smyslu neměla.

Líbilo se nám kvalitní obraz

ideální poměr stran

dotyková obrazovka

Nelíbilo se nám stále jen 720p kamerka

Zvuk: potěší i náročné

Zvuk v případě Laptopu Go 2 vychází podobně jako třeba u Surface Booku přímo z klávesnice. S ohledem na rozměry zařízení nabídne nadprůměrné zvukové podání bez zkreslení i při nejvyšší hlasitosti. Nepochybně potěší také 3,5mm jack s možností připojit vaše oblíbená drátová sluchátka.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: nově již bez 64GB úložiště

Microsoft Surface Laptop Go 2 je možné pořídit v několika konfiguracích, bohužel v té nejnižší (základní) se budete muset spolehnout stále jen na 4 GB RAM, což už je podle mého názoru zkrátka málo a můžete takovéhoto rozhodnutí do budoucna litovat. Na druhou stranu je právě 4GB varianta cílena dost na firemní využití, kde snad i 4 GB mohou vystačit. Nic to však nemění na tom, že měl Surface Laptop Go 2 startovat alespoň s 8 GB operační paměti, která je v tomto případě maximum.

Během používání jsem měl k dispozici právě verzi s 8 GB RAM, kde byla svižnost běhu plně dostačující pro běžné kancelářské použití. I když jsem měl v Chromu spuštěných několik desítek záložek najednou, nesetkal jsem se se záseky. Je však jasné, že i vzhledem k použitému procesoru (Intel Core i5-1135G7) a s grafickým čipem Intel Iris Xe na hraní her Go 2 dělaný příliš není, maximálně pouze starších titulů a na nižší nastavení. Maximální velikost SSD pak činí 256 GB, tudíž ani v tomto ohledu Laptop Go 2 necílí na náročné uživatele (rozšířit nelze, stejně jako není možné navýšit se základní deskou pevně spojenou RAM).

Během používání jsem si také všiml, že se dokáže při vyšší zátěži vcelku hlasitě roztočit větráček. Při práci v kanceláři, kavárně či doma během dne to není problém, ale v noci v tiché místnosti může být pískání větráčku mírně obtěžující. Je tak trochu škoda, že nemá Laptop Go 2 (dostatečně účinné) pasivní chlazení či alespoň není aktivní chlazení o něco tišší. Zamrzí také absence rozhraní Thunderbolt, přestože by zde teoreticky chybět nemuselo.

Líbilo se nám dostatek výkonu pro běžného uživatele (kancelářskou práci)

Nelíbilo se nám někomu může chybět Thunderbolt

vyšší hlasitost aktivního větrání

v základu jen 4 GB RAM

Výdrž baterie: slušná výdrž a vcelku svižné nabíjení

Surface Laptop Go 2 má podle výrobce zvládnout zhruba 13 hodin běžné práce, přestože jsem se na takto dlouhou hodnotu nikdy nedostal, denních 7 až 8 hodin fungování mi vždy bez větších problémů zajistil. Výdrž je tak slušná, spíše průměrná než nějak oslnivá a třeba na takové MacBooky s novými procesory od Applu se bohužel nechytá.

Nabíjení probíhá skrze dodávaný adaptér, který neobsahuje samostatný konektor USB-A, jako tomu bylo kdysi snad u všech produktů Surface. Jedná se o poměrně malou „krabičku“, kterou hravě schováte do tašky. Samotný konektor Surface má magnetické přichycení, které oceníte zejména, pokud se vám povede o kabel zakopnout.

Samotné nabíjení je příjemně svižné. Z 0 na 80 % se dostanete zhruba za hodinku, což považuji za solidní výsledek, oproti předchozí generaci Laptopu Go však k žádnému vylepšení nedošlo, což je trochu škoda.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

slušná výdrž

magnetické nabíjení (i datový) konektor

Software a konektivita: Wi-Fi 6 a Windows 11

Surface Laptop Go 2 využívá Bluetooth 5.1 a také Wi-Fi 6, takže se můžete těšit na superrychlé připojení, pokud máte k dispozici adekvátní vysílač signálu. Jediné, co by tak někomu mohlo chybět, je slot pro paměťovou kartu, kterým disponuje například Surface Pro 6 a nutno podotknout, že pokud fotíte i na běžný fotoaparát (na paměťovou kartu), může vám chybět. S ohledem na velikost zařízení a obecně vymírající notebooky se čtečkou paměťových karet to však lze akceptovat.

Z hlediska softwarové výbavy se nabízí klasický operační systém Windows 11, který dorazí bez jakéhokoliv balastu, což lze pouze chválit. Během používání jsem se nesetkal s tím, že by se systém nějak zpomaloval, zamrzal či dokonce padal, což je jistě pozitivní.

Líbilo se nám Wi-Fi 6

čistý systém

svižný chod

Zhodnocení

Microsoft Surface Laptop Go 2 nenabízí oproti první generaci příliš mnoho nového, přesto si vás rychle získá, pokud hledáte vskutku kompaktní notebook s pohodlnou (i když nepodsvícenou) klávesnicí, pěkným displejem a dostatkem výkonu k běžné kancelářské práci. Škoda jen skromnější konektorové výbavy, kdy by se alespoň jedno další USB-C občas hodilo, to je na druhou stranu bohužel neduh velkého množství moderních notebooků, a tak to nelze Laptopu Go 2 vyloženě vyčítat.

Konkurence

Konkurencí pro Surface Laptop Go 2 může být například MacBook Air, který nabídne díky proprietárním čipsetům od Applu vyšší výkon, navíc mu neschází podsvícená klávesnice. Cena je však oproti Laptopu Go 2 vyšší, stejně tak rozměry nejsou tak kompaktní.

Přejít do katalogu Apple MacBook Air (2020) 256/8 GB Konstrukce 304,1 × 212,4 × 16,1 mm , 1 290 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,3" (2 560 × 1 600 px) Procesor 2×1,1 GHz Paměť RAM: 8 GB , disk: 256 GB ( SSD ) akumulátor Li-Ion (50 Wh)

Zajímavou alternativou je také Surface Pro 8, jehož dokoupitelná klávesnice má podsvícení, přitom je velmi pohodlná, a samotný Pro 8 nabízí dostatek výkonu i povedený 120Hz displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Microsoft Surface Pro 8 Intel Core i7 Rozměry 287 × 208 × 9,3 mm , 891 g Displej TFT IPS, 13" (2 880 × 1 920 px) Fotoaparát 10 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor 4×4,8 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 256 GB , ne Akumulátor 52 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz