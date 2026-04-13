sony-xperia-1-vii

Podlouhlé tělo, 3,5mm jack, takřka čistý Android a rámečky, v nichž se ukrývá selfie kamerka i reproduktory. To je jen pár věcí, kterými by se dala popsat Xperia 1 VII s cenou 1 499 eur (cca 36 tisíc Kč).
Technické parametry Sony Xperia 1 VIIKompletní specifikace
|Konstrukce
|162 × 74 × 8,2 mm, 197 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, , GPU: Adreno 830
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|červen 2025,
Obsah balení: environmentálněji to již nejde
Xperia 1 VIII je v oblasti environmentálního přístupu zářným příkladem ostatním, na druhou stranu je zřejmé, že samotný obsah balení u mnohých vyvolá různorodé emoce: v krabičce totiž najdete kromě manuálů pouze samotný telefon. Výrobce již nějakou dobu nepřibaluje adaptér a dokonce ani kabel, balení je pak vyrobeno ze speciálního recyklovaného/recyklovatelného materiálu a je pěkně kompaktní. Svým způsobem podle mého názoru Sony v tomto ohledu předběhlo dobu a nedivil bych se, kdybychom se brzy dočkali balení bez kabelů i u ostatních výrobců. Ostatně stačí, aby s tím začal Apple a další budou brzy následovat.
- environmentální balení
Konstrukce a zpracování: ikonická, jako vždy
Xperie se vždy odlišovaly od konkurence specifickým designem, který vycházel z poměru stran obrazovky 21:9, což se projevilo na celkovém podlouhlém vzhledu telefonu. A ačkoli nová Xperia již nemá tento poměr stran, stále má po stránce designu rozhodně něco do sebe. Na test dorazila černá verze, která je nejvíc konzervativní, přesto nepůsobí až tak „nudně“, jak by se možná mohlo z fotografií zdát. Vzhled zařízení je i u této řady stále ikonický, a to hned z několika důvodů, i když už výrobce upustil od zmiňovaného poměru stran obrazovky. Tak například, záda nehyzdí žádný obří fotomodul a naopak zde najdeme raritní logo NFC i nápis Sony uprostřed. Líbí se mi také zdrsněná textura (jinak skleněné) zadní strany, díky které telefon lépe drží v dlani, ještě víc pak vroubkované hliníkové rámečky. Pokud zvážíme také slot pro paměťovou kartu microSD o velikosti až 2 TB, který lze vytáhnout bez speciálního nástroje, okamžitě viditelný 3,5mm jack či klasickou kapacitní čtečku otisků prstů na pravém boku, jedná se zkrátka o Xperii každým coulem.
Je ale zachování všeho dobře? Například u čtečky otisků prstů lze mít menší výhrady, neboť kapacitní senzor vídáme víceméně již jen u skládacích telefonů, u zařízení klasické konstrukce bych mnohem více ocenil ultrazvukovou čtečku otisků prstů v obrazovce. Ta by byla, mimo jiné, víc fér pro leváky. Použitá čtečka, přestože funguje obecně vzato bezproblémově, se také pojí s velmi drobnou prodlevou v rámci odemknutí telefonu. Nejedná se o nic, co by bylo vyloženě omezující, ale sluší se zmínit, že spousta telefonů v dané cenové relaci se zkrátka po oskenování prstu odemkne rychleji.
Kde naopak nelze nic vytknout, to je ochrana IP65/IP68, která je více než dostačující. Také haptická odezva je na velmi slušné úrovni, i když na úplnou špičku nesahá. Celkově je Xperia 1 VII zařízení, které se v ruce příjemně drží a používá a zachovává si svou identitu, což se mi líbí. Navíc jsem neshledal, že by se na kvalitě zpracování nějak podepsal fakt, že se jedná o zařízení, které si již nevyrábí přímo Sony, ale zadává produkci třetí straně. Sympatická je také přítomnost dvoustupňové spouště, která je na rozdíl od Applu blíže k pravému spodnímu rohu, takže se snáz nahmatá při držení na šířku. Na AI tlačítko (možná naštěstí) nedošlo.
- slot pro karty, který lze okamžitě vytáhnout
- ikonický design
- odolnost IP65/68
- vroubkovaná zadní strana pro pohodlné držení
- prakticky umístěné tlačítko fotoaparátu
- čtečka otisků prstů má malou prodlevu
Displej: stále povedený
Obrazovka je takřka identická s displejem předešlé generace, snad až s tím rozdílem, že by měla být o něco jasnější. V praxi má pak Xperia 1 VII sice dostatečně jasný displej i pro náročnější venkovní použití za slunečného dne, ale zároveň v tomto ohledu ani nijak nevyniká a velké množství smartphonů nabídne vyšší jas. Kde vás naopak mobil může očarovat, to je absence průstřelu či snad pilulky nebo jiného typu výřezu, na druhou stranu je nutné počítat s rámečky dole i nahoře, kam se vměstnaly reproduktory, selfie a senzory.
Osobně mi rámečky nijak nevadí a dalo by se snad až říci, že dělají design zajímavější. Navíc je nemám problém odpustit právě i z toho důvodu, že zde nejsou jen tak, ale jsou v nich reproduktory. V případě použitého skla se jedná o Gorilla Glass Victus 2. Ačkoliv je to velmi populární sklo s vysokou odolností, mnohem raději bych zde viděl sklo, které je schopné pohltit odlesky, jako je tomu u nových iPhonů či modelů Ultra od Samsungu.
Nastavení displeje je pak v případě obnovovací frekvence spíše strohé – vybrat si můžete pouze, jestli aktivujete/vypnete 120Hz obnovovací frekvenci. Naopak v sekci kvality obrazu již uvidíte známé logo Bravia a můžete zde (de)aktivovat adaptivní barevné přizpůsobení, optimalizaci HDR, vylepšení obrazu videa, tzv. Režim autora a další. Stejně jako u smartphonů Samsung, nepočítejte s podporou Dolby Vision.
- kvalitní zobrazovací panel
- bez výřezu
- chybí antireflexní povrchová úprava
- dostačující, ale nijak „oslnivý“ max. jas
Zvuk: stereo přímo do vašich uší
Specialitou Xperií jsou reproduktory směřující přímo k uživateli, což je i případ tohoto telefonu. Znamená to obvykle lepší zvukový zážitek. Po stránce hlasitosti či kvality přednesu nebudete strádat, snad jen basová složka by mohla být o něco výraznější. Co tradičně nechybí, je DSEE Ultimate, Dolby Sound, ale třeba také funkce pro potlačení větru během záznamu zvuku či videí. Samotnou kapitolou je pak 3,5mm jack, který navrhovali odborníci stojící za novodobým Walkmanem, což je audiofilský hudební přehrávač. Obvody, zesilovač a další prvky jsou tak zpracovány na velmi vysoké úrovni pro zajištění špičkového přednesu a například s WH-1000XM6 je poslech po kabelu (ale také bezdrátově) skutečně parádní. Ostatně v systému je i aplikace Hudba, kam si můžete ukládat vaše hudební sbírky, a dokáže se napojit také na Disk Google.
- stereo reproduktory směřující k uživateli
- 3,5mm jack
Výkon hardwaru: vlajkově od Qualcommu
Telefon pokračuje v zajetých kolejích a i tentokrát se výrobce rozhodl pro špičkový čipset od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 8 Elite. Pozitivní navíc je, že nedochází k výraznějšímu zahřívání, a to třeba ani při spuštění tak náročného benchmarku, jakým je cca 20minutový Wilf Life Extreme Stress Test v aplikaci 3DMark. Docela logicky se tak nedočkáte výraznějšího zahřívání při standardním používání, ať už se snažíte sebevíc. Problém Xperii 1 VII nedělají ani náročnější herní tituly. V případě velikosti úložiště a RAM již smartphone nijak neexceluje, 12 GB RAM je zcela dostačujících, avšak 256GB úložiště s přihlédnutím k ceně již zkrátka neodpovídá a telefonu by mnohem více slušel dvojnásobek. K dispozici je naštěstí alespoň dnes již rovněž raritní slot na paměťové karty o max. velikosti až 2 TB, problém však spočívá v tom, že investice do kvalitní/rychlé paměťové karty není úplně zanedbatelná a ani tak velmi pravděpodobně nedosáhnete stejné rychlosti jako u interního úložiště.
- dostatek výkonu i RAM
- podpora paměťových karet
- spíše menší úložiště
Výdrž baterie: pomalé nabíjení a dlouhá výdrž
Ti, kteří znají Xperie, vědí, že se tyto telefony těší velmi slušné výdrži, za což může do velké míry optimalizace systému. I novinka s dnes již spíše (pod)průměrnou kapacitou baterie 5 000 mAh tak bez větších obtíží zvládne 1,5 až 2 dny na nabití, což je velmi pěkné. O to větší škoda, že se v Sony nerozhodli pro nasazení nové křemíkové technologie pro vyšší kapacitu.
Mnohem více než absence křemíkové technologie vás však zklame rychlost nabíjení. Schopnost doplnit 50 % baterie za půl hodiny je s ohledem na to, co nabízí mnohá (nečínská) konkurence vcelku běžné, avšak plné nabití trvá přibližně trojnásobek času. Celkově je nabíjení pomalejší a přestože se Sony chlubí tím, že dbá na životnost baterie, mnoha uživatelům nemusí takto dlouhé nabíjení vyhovovat. Další výtkou je pak absence magnetu pro bezdrátové nabíjení Qi2, nechybí však podpora bezdrátového nabíjení Qi s výkonem až 15 W, reverzní bezdrátové nabíjení, pěkně zpracovaný režim Stamina pro prodloužení výdrže či možnost nabíjet jen do 80/90 %.
- dlouhá výdrž
- podpora (reverzního) bezdrátového nabíjení
- nabíjení je spíše pomalé
- schází magnet pod zády
Konektivita: Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0
Je podstatné zmínit, že novinka zvládá eSIM, kterou některé dřívější modely nepodporovaly. Dále si poradí s Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, logicky také neschází NFC a veškeré navigační služby (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS). USB je typu 3.2, problémem tak nejsou ani rychlé přenosy dat po kabelu. Oproti některé konkurenci naopak telefon nedisponuje technologií UWB, jejíž omezení je však stále relativně omezené (přesnější lokace u chytrých přívěsků nebo například náhrada klíčků od automobilu u vybraných značek).
- kvalitní konektivita
- chybí technologie UWB
Fotoaparát: masy neoslní, příznivce Sony ano
Fotovýbava je víceméně shodná s předešlou generací s výjimkou nového 1/1,56" ultraširokoúhlého objektivu, který na druhou stranu nijak neoslní rozsahem záběru, respektive ohniskovou vzdáleností (16mm vs. 24mm u hlavního snímače). Obecně vzato však platí, že čím menší rozsah záběru, tím vyšší obrazová kvalita, tudíž nemusí být menší ohnisko vyloženě na škodu.
Xperia 1 VII nicméně zůstává i nadále unikátní – například tím, že dovoluje fotit v poměru stran 3:2, stejně tak je zajímavá samotná sestava snímačů. Primární 52Mpx senzor je i tentokrát typu 1/1,35" Sony IMX888 s využitelným rozlišením 48 Mpx. Sony navíc i nadále využívá 12Mpx variabilní teleobjektiv s rozsahem ohniskové vzdálenosti 85 až 170 mm (velikost 1/3,5"), tedy něco, co některá konkurence „objevuje“ až nyní. Detailní parametry pak naleznete v přiložené tabulce.
|Primární senzor
|Variabilní teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|12 Mpx
|48 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.9
|f/2.3 až f/3.5
|f/2.0
|f/2.0
|Označení snímače
|Sony IMX 888
|Sony IMX 650
|Sony IMX 906
|Sony IMX 663
|Velikost snímače
|1/1,35"
|1/3,5"
|1/1,56"
|1/2,9"
|Velikost pixelů
|2,24 µm
|1,0 µm
|2,0 µm
|1,22 µm
|Ohnisková délka
|24 mm
|85 až 170 mm
|16 mm
|24 mm
|Stabilizace
|optická stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Rozsah objektivu
|84°
|28/15°
|104°
|83°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
|Fixní
Snímky vychází podle výrobce z know-how odborníků fotografické divize (Alpha), překvapilo mě však například mírně odlišné barevné podání během focení na hlavní a ultraširokoúhlý snímač. Zatímco primární senzor barevným podáním odpovídá skutečnosti, ultraširokoúhlý objektiv má tendenci fotit se žlutým (občas spíše zeleným) nádechem. Ultraširokoúhlý objektiv mohu na druhou stranu pochválit za nadprůměrnou míru detailů, v podstatě neexistující deformaci v rozích a obecně vzato kvalitní snímky. Nicméně nemůžete očekávat na první dobrou klasické „instagramové“ snímky s výrazněji saturovanými barvami, přestože Xperia 1 VII umí fotit i poměrně efektně vypadající kontrastní záběry.
Variabilní teleobjektiv je obdobně povedený jako v minulém roce, využitelný ovšem jen napůl. Jedná se o relativně malý snímač a snímky z něj se, s tím jak zvyšujete ohniskovou vzdálenost, postupně stávají měkčími a měkčími. A to až do té míry, kdy nevypadají dobře. Obvykle jsem tak fotil na výchozí úroveň 3,5× bezztrátového zoomu a k 7,1× (stále bezztrátovému) zoomu jsem se ani nedostal.
Zajímavostí je rovněž, že mobil zvládá na všechny tři zadní snímače záznam ve 4K se 120 FPS, videozáznam je však spíše průměrný. Zajímavostí je pak speciální AI stabilizovaný režim, který funguje skutečně dobře a využívá osvědčeného postupu, kdy se vyřízne video o nižším rozlišení z vyššího. Ten funguje velmi dobře, ale díru do světa s ním zřejmě Sony neudělá. Portrétní snímky pak podle mého trpí na podání pleťových tónů a občas i problém se správným oddělením pozadí od foceného objektu. Pokud se například budete snažit zachytit děti v pohybu, ne vždy to telefon zvládne a občas na fotografii vzniknou nepěkné artefakty.
- nadstandardní ultraširokoúhlý objektiv
- široké možnosti nastavení, včetně 4K se 120 FPS
- omezená využitelnost variabilního teleobjektivu
- snímky nejsou barevně sladěné
Software: příkladná podpora?
Xperia 1 VII dorazila při vstupu na trh s Androidem 15 a příslibem čtyř velkých aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat. V první polovině dubna má Android 16 a také březnové bezpečnostní záplaty. A jelikož telefon testuji již nějakou dobu, mohu potvrdit, že měsíční bezpečnostní aktualizace chodí relativně včas. Systém jako takový je pak víceméně čistým Androidem s několika vychytávkami od Sony, jako je režim Tabule (postranní okno), či Vylepšení her, kde si lze podrobně nastavit oznámení, sledovat počet FPS, teplotu, zaznamenávat video atd. Jedná se přitom o skutečně pěkný herní režim, který potěší nejednoho hráče. Jednoduchost systému se mi líbí, ale například oproti Pixelům zde trochu schází vícero vychytávek přímo z dílny výrobce, nechybí však Music Pro pro záznam zvuku, již zmíněná aplikace Hudba jako přehrávač či Creator's App a Tvůrce videa. Osobně bych ocenil například diktafon se shrnutím a přepisem a pomocí umělé inteligence jako nabídnou mnohé jiné telefony, toho se zde však nedočkáte. Pochválit lze pak absenci balatu v podobě Temu, různých her apod.
- včasná softwarová podpora s rozumnou délkou
- čistý systém
- systém působí trochu „prázdně“
Zhodnocení
Xperia 1 VII je telefonem, který rozhodně vystupuje z davu. Otázkou ale je, zda tím nejlepším možným způsobem. Aktuální vlajková loď má rozhodně stále své kouzlo a má mnoho co nabídnout – namátkou parádní výkon, obrazovku bez výřezů, 3,5mm jack i poměrně unikátní fotovýbavu. Má však také své nedostatky, jako je pomalé nabíjení, fotovýbava i zastaralejší kapacitní čtečka otisků prstů. Ačkoliv mám pro Xperie slabost, mohu 1 VII s klidným svědomím doporučit jen skalním fanouškům značky. Zařízení používám rád, mnohem více by mu však slušela méně ambiciózní cena, nebo naopak vylepšené parametry v několika oblastech.
Konkurence
Zajímavou alternativou může být Google Pixel 10 Pro XL s integrovaným magnetickým nabíjením Qi2, UWB i delší softwarovou podporou. Předností Xperie je 3,5mm jack, o něco lepší výdrž a také větší výkon.
Google Pixel 10 Pro XL 512 GB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Konkurencí může být i iPhone 17 Pro (Max), který se chlubí integrovaným magnetem, UWB, vyšším výkonem a paradoxně je (s využitím aplikací třetích stran) oblíbenější volbou videotvůrců. Oproti Xperii postrádá slot pro paměťové karty, 3,5mm jack i displej bez výřezu.
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
Načíst všechny komentářePřidat názor