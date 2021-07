OnePlus objasňuje, proč u svých telefonů záměrně omezuje výkon procesoru

U vlajkových lodí OnePlus, modelů 9 a 9 Pro, bylo před pár dny odhaleno poměrně nestandardní chování, kdy výrobce uměle omezil výkon Snapdragonu 888 u naprosté většiny aplikací s výjimkou benchmarků (Geekbench apod.). Reakce na kontroverzní postup čínského výrobce (na který upozornil anandtech.com) na sebe nenechala dlouho čekat a firma přišla s vyjádřením (zveřejněným na xda-developers.com), ve kterém uvádí, že výkon limituje kvůli prodloužení výdrže a také minimalizaci zahřívání. A k jakému omezení přesně dochází?

OnePlus většině aplikací (nejen třetích stran, ale i interně vyvinutých) neumožnil aktivovat primární (nejvýkonnější) jádro procesoru. K situaci se vyjádřil také Geekbench, který se v minulosti setkal s mnoha případy, kdy výrobci během spuštěného benchmarku aktivovali speciální „supervýkonný“ režim. Tato metoda, ačkoliv funguje obráceně (plný výkon je umožněn pouze při spuštění benchmarků), je však z uživatelského hlediska také nefér, neboť nemohou využívat plného výkonu. Z tohoto důvodu byly zmíněné modely vyloučeny z žebříčků Geekbench.

V posledních letech dosáhly procesory chytrých telefonů bodu, kdy je jejich výkon v určitých situacích často přehnaný, a to u mnoha aplikací včetně sociálních médií, prohlížečů a dokonce i u méně náročných her. S ohledem na tuto skutečnost náš tým přesunul pozornost od zprostředkování hrubého výkonu k zprostředkování výkonu, který od našich zařízení uživatelé očekávají, při současném snižování spotřeby energie a rozptylu tepla. Přesněji řečeno, chceme aby každá aplikace využívala jen tolik výkonu, kolik je nutné, nechalo se slyšet OnePlus. Andre F. (redaktor zmíněného AnandTech) však na Twitteru uvádí, že omezením výkonu procesoru dojde pouze k titěrnému prodloužení výdrže. V případě testu s internetovými prohlížeči u OnePlus 9 Pro došlo k navýšení pouze o 3 minuty. Kompletní vyjádření OnePlus najdete na oficiálních stránkách.

OP9Pro battery: Vivaldi at full perf but unavoidably limited to 60Hz gets 11h56m in the web test, Chrome perf crippled at 60Hz gets 11h59m. Makes you ask yourself if the drama was worth it.