Redmi Note 12 5G je druhým nejlevnějším modelem z nové řady Redmi Note 12, který se může kromě podpory 5G pochlubit například velkým AMOLED displejem či novým procesorem Snapdragon 4 Gen1. Jaký ale je ve skutečnosti?

Po otestování 200Mpx Redmi Note 12 Pro+ a jeho mírně upraveného sourozence Redmi Note 12 Pro se ke mně dostal i model Redmi Note 12 5G, který je na první pohled zajímavý především cenou. Co vše nabízí za 6 tisíc korun a poradí si s tvrdou konkurencí?

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 12 5G Kompletní specifikace Konstrukce 165,9 × 76,2 × 8 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen1 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2023, 5 999 Kč

Obsah balení: pro většinu ideál

Bílá krabička Redmi Note 12 5G obsahuje kromě telefonu rovněž silikonové ochranné pouzdro, USB-C/USB-A kabel i 33W napájecí adaptér. Obsah je tak kompletní a zákazník není nucen cokoliv dokupovat.

Líbilo se nám kompletní balení včetně adaptéru a pouzdra

Konstrukční zpracování: sázka na jistotu

Po dvojici předešlých Redmi Note 12 Pro nepřekvapí, že ani Redmi Note 12 se designově nijak výrazně neodlišuje. Spolehnout se konkrétně můžete na plastová záda (v tomto případě zaoblená, na rozdíl od rovných zad modelu Pro), decentní fotomodul a plastový rám, který lemuje USB-C na straně spodní a dnes již netradiční infraport nahoře. Ovládací prvky si klasicky našly své místo na pravém boku a jejich umístění nelze nic vytknout.

Čtečka otisků prstů má (alespoň pro praváky) ideální umístění a funguje i pěkně svižně, jen je trochu škoda, že není trochu víc vsazená do rámečku kvůli snazšímu nahmatání poslepu. To je však pouze detail. Co se zvýšené odolnosti týče, plní mobil IP53, takže nabídne základní ochranu proti prachu a vodě a rozhodně není úplným standardem v dané cenové třídě.

Rád bych také vyzdvihl fakt, že se zařízení příjemně drží, ale také výrobce pochválil za rozhodnutí nasadit matná záda, která vcelku solidně odolávají otiskům a nejsou z kluzkého materiálu. Do šuplíčku na levém boku se vměstná kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty (o nespecifikované max. velikosti), případně dvou nanoSIM karet. Absence eSIM je v této cenové kategorii pak zcela běžná.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků prstů

matný povrch zad

Displej: hlavní hvězda večera?

Jedním z hlavních lákadel novinky je podle mě velký 6,67" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, který by měl podle dostupných údajů svítit jasem až 1 200 nitů, což je velmi slušná hodnota. Obrazovka (bez podpory HDR) působí povedeně a smíříte-li se s tlustší bradou či absencí klasického Always-On (tzv. Aktivní displej zde umí svítit pouze po dobu 10 sekund od posledního dotyku obrazovky), nelze jí v podstatě vůbec nic vytknout. Ochranu obrazovky zajišťuje Gorilla Glass 3 a k tomu také již výrobcem předinstalovaná fólie.

Líbilo se nám 120Hz zobrazovací panel

dostačující maximální jas

ochrana Gorilla Glass 3

Nelíbilo se nám schází klasický Always-On

Zvuk: bohužel pouze jeden

Výrobce se rozhodl nasadit pouze jeden hlasitý reproduktor (na spodní straně), což je trochu škoda, neboť v této třídě již najdeme i více zařízení se stereo zvukem. Hlasitý repráček alespoň nabídne relativně slušnou kvalitu a ani na vyšší hlasitost „netahá“ za uši, navíc mu sekunduje 3,5mm jack na horní straně.

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor

Výkon hardwaru: poradí si

Zajímavostí testovaného modelu je nepochybně nasazení procesoru Snapdragon 4 Gen1, který je vyroben 6nm procesem a využívá čtyři jádra Cortex-A78 s taktem 2 GHz spolu se stejným počtem jader Cortex-A55 s frekvencí 1,8 GHz a grafickou jednotkou Adreno 619. Ačkoliv se evidentně nejedná o „trhač asfaltu“, má použitý hardware dostatek výkonu, škoda jen přítomnosti pouze 4 GB RAM, což je na dnešní dobu u takto naceněného smartphonu zkrátka již trochu málo. Na svižnosti systému se naštěstí 4 GB RAM nijak negativně nepodepsaly a zařízení funguje pěkně svižně, do budoucna (i s tím, jak se vyvíjí systém a nadstavba MIUI) by to však již mohlo být trochu málo. 128GB úložiště pak v této kategorii opět není žádným překvapením a lze jej považovat za naprosto běžné, navíc s možností rozšíření pomocí paměťových karet.

Líbilo se nám dostatečně výkonný čipset

Nelíbilo se nám 4 GB RAM nemusí v budoucnu dostačovat

Výdrž baterie: 33W nabíjení

Redmi Note 12 5G je osazeno 5 000mAh baterií s podporou 33W nabíjení, takže se nabije z 0 do 100 % zhruba za 65 minut a z 0 na 50 % přibližně za 35 minut, což nejsou špatné hodnoty. Co se výdrže týče, není to navzdory velké baterii až tak dobré, jak by mohlo být. Jednodenní výdrž na plné nabití není problém, ale dostat se na 1,5 či 2 dny používání (i když lehčího) může být již trochu problém. V nastavení baterie je pak možné zkontrolovat, kolikrát byl daný den telefon nabíjen, případně nastavit automatický vypínání/zapínání zařízení v předem nadefinovaný čas.

Líbilo se nám 33W nabíjení

Nelíbilo se nám výdrž by mohla být vzhledem k velikosti baterie lepší

Konektivita: infraport pro staromilce

Z konektivity neschází kromě podpory 5G také infraport, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 či NFC pro bezkontaktní placení. Dále najdeme ve výbavě GPS a GLONASS či již zmíněný infraport, který poslouží například k ovládání klimatizace, televizoru či třeba domácího kina.

Líbilo se nám včetně infraportu

Fotoaparát: na danou cenu průměrný

Ve fotovýbavě najdeme 48Mpx hlavní snímač s clonou f/1.8 a PDAF ostřením, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv o rozsahu 120 stupňů a světelnosti f/2.2 a nakonec 2Mpx makro senzor. Na čelní straně sídlící 13Mpx snímač pak nabídne světelnost f/2.5 a pevné ostření.

Vzhledem k hardwaru zřejmě nikoho nepřekvapí, že telefon není kdovíjakým fotomobilem, ovšem méně náročným uživatelům postačí. Fotografie z něj jsou za dobrého světla dostatečně světlé a mají relativně přirozené barvy, i když je často kontrast vyšší, než by bylo záhodno. Telefon zvládá i noční režim, kde je bohužel dost výrazný šum, či natáčení videa, avšak maximálně ve Full HD s 30 FPS. V případě fotoaplikace je pak často patrné menší zpomalení při pořizování snímků.

Xiaomi Redmi Note 12 5G 1080p 30 FPS hlavní snímač

Xiaomi Redmi Note 12 5G 1080p 30 FPS ultraširokoúhlý objektiv

Nelíbilo se nám Full HD video pouze s 30 FPS

Software: Android 12 a nadstavba MIUI

Podobně jako dříve testované Redmi Note 12 nedorazilo ani Redmi Note 12 5G s Androidem 13, což je jednoznačně škoda, ačkoliv je nadstavba MIUI (v tomto případě MIUI Global 14.0.6) natolik výrazná, že verzi Androidu do velké míry skryje. Systém je klasicky prošpikován podrobnými možnostmi nastavení, která se pojí s mírnou nepřehledností. Hned po zapnutí se pak v telefonu nachází celá řada aplikací Xiaomi jako záznamník, dálkový ovladač, kompas a další. Dokonce neschází ani FM rádio, ovšem odkazy ke stažení dodatečných aplikací či různých her by si podle mě mohl výrobce odpustit.

Nelíbilo se nám Android 12

Zhodnocení

Redmi Note 12 5G osloví pouze méně náročné uživatele se slabostí pro Redmi/Xiaomi, neboť nijak výrazně nevystupuje ze zástupu konkurence. Telefon chválím za pěkné zpracování s odolností IP53 a hlavně povedený 120Hz AMOLED displej či moderní 6nm procesor od Qualcommu, fotovýbava však nijak neoslní, stejně jako výdrž navzdory velké baterii.

Konkurence

Zajímavým konkurentem pro Redmi Note 12 5G je podle mého názoru Motorola Moto G72, jež se chlubí rovněž 120Hz OLED displejem či 5 000mAh baterií, avšak nabídne stereo reproduktory, 8 GB RAM či 108Mpx hlavní snímač. Její nevýhodou je pak absence podpory 5G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Moto G72 128+8 GB Rozměry 160,5 × 74,4 × 7,9 mm , 166 g Displej AMOLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor MediaTek helio G99 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

V cenových vodách okolo 6 tisíc korun lze najít velké množství dalších konkurentů, ti, kteří by však byli ochotni si trochu připlatit, mohou sáhnout po Galaxy A33 s garantovanou softwarovou podporou a odolností IP67. Ústupkem je pak menší displej pouze s 90Hz obnovovací frekvencí a pomalejší nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A33 5G Rozměry 159,7 × 74 × 8,1 mm , 186 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz