Testujeme chytré a líbivé hodinky Redmi Watch 4. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Spolu s řadou Redmi Note 13, kterou doprovázela i sluchátka Redmi Buds 5, uvedl čínský výrobce také hodinky Redmi Watch 4, nástupce loňských Redmi Watch 3. Jaké jsou naše dojmy z hodinek, které už několik dní testujeme?

Designově povedené, přesto cenově dostupné

Již loňské Redmi Watch 3 zabodovaly skvělým poměrem cena/výkon a u letošního modelu tomu není jinak. Vzhledově se totiž jedná o velmi povedené zařízení, které vynikne zejména ve stříbrném barevném provedení Silver Gray, jež není tak konzervativní jako alternativní černá Obsidian Black, přesto působí poměrně elegantně. Hodinky tak nemusí vypadat vůbec špatně ani v kombinaci s formálnějším oblečením. Jinými slovy se nejedná o vyloženě sportovně vypadající chytré hodinky, což hodnotíme pozitivně.

Plusové body si pak tento model získává také za nasazení hliníkového rámečku, na jehož pravé straně najdeme jediný ovládací prvek, kterým je otočná korunka, jež funguje zároveň jako tlačítko. Její otáčení doprovází ve výchozím stavu vibrace, které již dávají tušit, že se přeci jen nejedná o dražší hodinky, neboť jsou i na nižší úroveň (v systému označenou jako „Výchozí“) poměrně výrazné a působí trochu lacině. Ten, kdo si aktivuje možnost „Silné“, se musí připravit na skutečně výraznou haptickou odezvu, která je vlivem použitého vibračního motoru i poměrně hlasitá.

Obří displej s krásnými barvami i spousta funkcí navíc

Doménou tohoto modelu je jednoznačně obrazovka o uhlopříčce 1,97", což je nadprůměrná hodnota. Nadstandardní je však ale i kvalita použitého zobrazovacího panelu. Přestože Redmi Watch 4 stojí přibližně dva tisíce korun, výrobce nasadil kvalitní AMOLED s vysokým max. jasem až 600 nitů. Těšit se tak můžete na špičkový kontrast, krásné podání barev, ale také parádní čitelnost v podstatě za všech světelných podmínek.

Redmi Watch 4 lákají rovněž na integrované navigační služby (konkrétně GNSS), s jejichž pomocí si lze zaznamenat například ušlou/uběhlou trasu, ale také na odolnost do 5 ATM či moderní Bluetooth 5.3. Neméně důležitým lákadlem má být podle výrobce i podpora více než 100 sportovních režimů či solidní velikost baterie 470 mAh. Jak si hodinky vedou v běžném provozu? To již brzy zhodnotíme v testu, mezitím nám můžete pokládat dotazy do komentářů pod článkem.