Tecno láká na nový telefon. Líbí se vám změna designu?

Mladé čínská značka ze Shenzhenu, která byla založena v roce 2006, zveřejnila první teasery připravovaného modelu Tecno Spark 50 5G, které byly sdíleny na oficiálním facebookovém účtu firmy pro indický trh. Přestože snímek ukazuje pouze roh zařízení, potvrzuje zásadní změnu, protože se nová generace řady Spark posune směrem k 5G konektivitě.
Dosavadní modely série Spark totiž ve většině případů nabízely pouze LTE. Například Spark 40 spoléhal na čipsety z řady Helio (G81 nebo G91) a ani vyšší varianta Pro+ nepřinesla podporu 5G. Výjimkou byl pouze Spark Go, který se, jak dodávají kolegové z gsmarena.com, v některých regionech prodával v 5G variantě.
Zveřejněný teaser zároveň odhaluje i změnu designu. Novinka má vsadit na horizontálně orientovaný fotomodul, který je zasazen do mírně vystouplého ostrůvku. Tento prvek působí robustněji a může naznačovat důraz na fotoaparát i celkovou vizuální identitu zařízení. Podle úniků pak nabídne Tecno Spark 50 5G baterii o kapacitě 6 150 mAh, případně až 6 500 mAh v závislosti na konkrétním trhu.
Co se týče pamětí, očekávají se varianty 4/128 GB, 6/128 GB a 8/256 GB. Informace o použitém čipsetu zatím chybí. Tecno také zatím přesné datum představení neoznámilo, ale podle oficiální komunikace je premiéra „na spadnutí“. Spark 50 5G tak pravděpodobně dorazí v nejbližších týdnech. Dodejme, že na náš trh značka oficiálně vstoupila v roce 2022, nicméně v současné době, ač konec v tuzemsku oficiálně nijak nekomunikovala, zde prakticky nepůsobí. Nicméně, když vidíme připravovaný Spark 50 5G, přijde nám to trochu škoda.
Načíst všechny komentářePřidat názor