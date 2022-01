TCL představuje svůj první notebook. A stojí za vaši pozornost

Fotografie: TCL

Koncern TCL je známý jako zastřešení pro nejrůznější značky vyrábějící mobilní telefony, jeho poslední vystoupení na CESu však ukazuje, že jsou jeho ambice mnohem větší. Vedle chytrých brýlí zde firma představila i svůj úplně první notebook. Jmenuje se TCL Book 14 Go a směřuje do jednoho z nejnižších pater cenového spektra. Jeho předpokládaná cena pro americký trh je 349 dolarů, což by s českou daní mohlo dělat něco přes 9 tisíc korun.

A co za tuto cenu dostanete? Notebook je založen na starší čipové sadě Snapdragon 7c (8 nm) namísto nového čipu 3. generace v kombinaci se 4 GB RAM a 128 GB integrovaného úložiště. Pokud potřebujete větší úložiště, je k dispozici slot pro kartu SD plné velikosti.

Notebook nevypadá vzhledem k nízké ceně vůbec špatně.

Jednou z jeho výhod oproti většině notebooků je, že čipová sada má neustále zapnuté připojení LTE (Cat. 4), takže pokud do něj vložíte SIM kartu, budete mít přístup k internetu kdekoli. K dispozici je také Wi-Fi 5 (ac, 2×2 MIMO) a Bluetooth 5.1 pro zvuk, nechybí ani 3,5mm jack.

Co se týče těla, notebook měří na tloušťku 14 mm a váží 1,3 kg. TCL uvádí, že se jedná o nejtenčí notebook ve své cenové kategorii. V těle je poměrně hodně plastu, i když má kovový rám, který mu dodává větší tuhost. Je vyveden v břidlicově šedé barvě, kterou marketingové oddělení pojmenovalo Skywriting.

Potěší velký touchpad a rozumně rozložená klávesnice.

Baterie není s kapacitou 40 Wh nijak velká, ale díky použité čipové sadě má notebook výdrž 10 až 12 hodin. Další příjemnou vlastností je, že notebook využívá k nabíjení USB-C Power Delivery (25 W), což znamená, že můžete použít nabíječku svého telefonu nebo kompatibilní powerbanku. Porty USB jsou zde dva, oba podporují nabíjení, ale jeden nabízí také DisplayPort, takže k němu můžete připojit externí monitor. K dispozici je také běžné USB-A pro starší příslušenství. Nechybí ani webkamera (720p), integrované reproduktory i mikrofon.

Dojem tak kazí jenom papírové horší displej, který nabídne rozlišení 1 366 × 768 pixelů. I když v notebooku poběží Windows 11, je jasné, že TCL jej směruje do segmentu, kde nyní kralují chromebooky.