Takto vypadá zcela základní smartphone, přivítejte HTC Wildfire E Star

Fotografie: HTC

HTC je spíše již pozapomenutý výrobce mobilních telefonů, ačkoliv čas od času o sobě dá vědět i na českém trhu. Nyní výrobce představil model Wildfire E Star, což je naprostý základ. V 6,5" IPS displeji je ještě výřez pro 5Mpx fotoaparát a je nutné počítat jen s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí.

Skromný je také hardware, který představuje procesor Unisoc SC9832E společně s pouze 2GB RAM. Naštěstí vše částečně zachraňuje nasazení odlehčené verze operačního systému, a to v podobě Androidu 12 Go. Ten je méně náročný na RAM i na velikost aplikací. To se bude výrazně hodit, neboť interní paměť je pouze 16GB. Malou náplastí budiž to, že nechybí slot pro paměťovou kartu.

Na zádech se výrobce snaží o to, aby telefon byl moderní. Máme zde poměrně velký fotomodul, dokonce hned se dvěma fotoaparáty. Hlavní má nicméně jen 8 Mpx a sekundární snímač pro práci s hloubkou ostrosti dokonce jen 0,08 Mpx (QVGA).

Maximální nabíjecí výkon činí velice skromných 5 W, avšak nijak to vadit nebude. Baterie má na dnešní dobu nebývale malou kapacitu 3 000 mAh. Smířit se musíte i s nepodporou 5GHz Wi-Fi či starším Bluetooth 4.2.

HTC Wildfire E Star zamíří primárně na vybrané africké trhy, avšak výrobce doposud nespecifikoval konkrétní regiony ani cenu.