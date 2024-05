Bude HTC stále ve hře? Připravuje se model U24 Pro se Snapdragonem 7 Gen 3

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

HTC patří mezi výrobce, kteří jako první přinesli telefony s operačním systémem Android. Před více než 10 lety dokonce určovalo trendy nejvybavenějších telefonů, avšak brzy přišel strmý pád a nyní už má v kapse telefon s logem HTC málokdo. V loňském roce světlo světa spatřil slušně vybavený model U23 Pro, avšak velkou díru do světa neudělal. Přesto se nyní dle informací serveru mysmartprice.com chystá jeho nástupce v podobě HTC U24 Pro, který unikl skrze Google Play Console.

Unikly tak některé informace o výbavě. Novinku má pohánět procesor Snapdragon 7 Gen 3 a 12GB operační paměť, která však ve výsledku nemusí být jedinou možností. Displej bude mít rozlišení 2 436 × 1 080 pixelů, avšak typ není znám. Je dost pravděpodobné, že půjde o AMOLED. Samozřejmostí bude nejnovější Android 14, avšak na informace ohledně délky podpory si budeme muset ještě počkat.

Objevil se také malý obrázek, který by mohl ukazovat, jak HTC U24 Pro bude vypadat. Nemusí tomu tak být. Pakliže by se to potvrdilo, nasadí výrobce lehce zakřivený čelní panel. Na další informace si budeme muset počkat, avšak zřejmě nijak dlouho. Jakmile se totiž nějaké zařízení objeví v Google Play Console, zpravidla se do několika týdnů oficiálně představí.