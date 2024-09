Pro mnohé srdcová záležitost, tchajwanská značka HTC, se zapsala do dějin uvedením prvního zařízení s Androidem a mnoha designovými kousky. Pořádnou dávku stylu nelze upřít ani novince, bude to však stačit?

HTC U24 Pro je skutečným unikátem mezi moderními smartphony jak po designové stránce, tak i softwarem. Odlišovat se od ostatních není na škodu, v záplavě mnohdy nudné šedi moderních telefonů je to vítané. Jen je třeba vědět, jak na to...

Technické parametry HTC U24 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 167,1 × 74,9 × 9 mm , 198,7 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej OLED, 6,8" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , , GPU: Adreno 720 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2024, 13 990 Kč

Obsah balení: zkrátka moderní

V rámci testování se ke mně dostalo nestandardní balení, jeho klasická prodejní obdoba by však měla obsahovat pouze kabel, nikoliv adaptér.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: v davu se neztratí

HTC U24 Pro si s jinými telefony hned tak nespletete, protože má docela unikátní design. Nasazení hliníkového rámečku a skleněných zad dnes již nikoho neoslní, avšak jejich zpracování ano. Rámeček není zakulacený ani plochý, ale má vystouplou střední část, čímž se telefon odliší již po uchopení do dlaně. Jak se říká, obrázek vydá za tisíc slov, tak se podívejte sami. Naštěstí se nemusíte obávat o komfort, neboť se mobil i s tímto zvláštním rámečkem příjemně drží a v dlani nijak neřeže. Při jeho zkoumání si také nelze nevšimnout audio konektoru či netradičně umístěných senzorů displeje v rámečku okolo. Zde se nachází také dioda signalizující nabíjení či nabití, která však nelze upravit a svítí pouze červeně/zeleně.

Kde na mě telefon nijak zvlášť nezapůsobil, to je oblast haptické odezvy, která je přinejlepším průměrná, v dané ceně najdeme i „sofistikovaněji vibrující“ smartphony. Plusové body však novinka rozhodně sbírá za úpravu zad. Matné sklo má jakoby saténovou úpravu, která vypadá moc hezky a vcelku zdatně odolává otiskům.

Dole pak najdeme slot pro dvě nanoSIM, případně jednu nanoSIM a jednu paměťovou kartu o nespecifikované max. kapacitě, podpora eSIM však překvapivě chybí. Na závěr zmíním ochranu dle IP67, která by měla být více než dostačující, a fotomodul rozdělený do dvou částí.

Líbilo se nám odolnost IP67

líbivý design

praktická záda

notifikační dioda, co potěší „pamětníky“

Nelíbilo se nám nanejvýš průměrná haptická odezva

Displej: nelze než chválit

V oblasti displeje již HTC více konvenční, tedy aspoň pomineme-li senzory/diodu nahoře. Obrazovka o uhlopříčce 6,8" je zakulacená a nabídne dostačující Full HD+ rozlišení či nespecifikované ochranné sklo Gorilla Glass. Jelikož se jedná o OLED panel, můžete se těšit na krásně syté barvy, skvělé pozorovací úhly, skutečnou černou a v rámci testování jsem byl spokojen také s maximálním jasem. Podpora Dolby Vision na druhou stranu schází, avšak displej si alespoň rozumí s HDR.

Celkově se jedná o povedený panel, kterému by sice slušela technologie LTPO, ale vzhledem k ceně necelých 14 tisíc korun to nepovažuji za problém. Přínos LTPO navíc spočívá ve vylepšené výdrži na baterii, vizuálně technologie kvalitu obrazu nezlepší. Uživatelé si tak mohou vybírat pouze mezi 60 a 120 Hz, přičemž je potřeba jednu hodnotu zvolit, neboť telefon neumí změnit obnovovací frekvenci automaticky na základě zobrazovaného obsahu. Co na druhou stranu umí, to je tzv. Sunlight Mode, který navýší maximální jas, jehož hodnotu výrobce neuvádí. Samotné rámečky obrazovky jsou pak relativně tenké a zaoblené boky je tradičně opticky ještě zmenšují.

Během testování jsem používal také čtečku otisků prstů, která je optická a je relativně nízko. Funguje však spolehlivě a také vcelku rychle, ve výsledku jí tak nemám co vytknout, i když bych ocenil, kdyby byla výše.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků

kvalitní zobrazovací panel

tenké rámečky, vysoká jemnost i jas

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision

Zvuk: skryté eso v rukávu?

Co se zvukového přednesu týče, disponuje novinka dvojicí hlasitých reproduktorů, které však nijak zvlášť neoslní basy ani hlasitostí. Hlasitou reprodukci bych tedy označil pouze za průměrnou, kde však HTC boduje, to je přítomnost 3,5mm jacku. Pokud nedáte dopustit na klasická drátová sluchátka nebo například z nějakého důvodu používáte mikrofon propojený právě přes jack, je tento smartphone jednou z mála možností, jak se k audiokonektoru (u moderních telefonů) dostat.

Líbilo se nám přítomnost 3,5mm jacku

Výkon hardwaru: postačí, ale neoslní

Výrobce vsadil na Snapdragon 7 Gen 3, což je čipset, jehož nejsilnější jádro nabídne takt 2,63 GHz a grafickou jednotkou je Adreno 720. O žádný trhač asfaltu se tedy nejedná, avšak běžně náročnému uživateli bezpochyby postačí. HTC však překvapilo nasazením rovnou 12 GB LPDDR5 operační paměti a špatné není ani 256GB úložiště typu UFS 3.1. Po výkonové stránce tedy novinka neoslní, ale ani na tom není špatně, použitý čipset je navíc zárukou toho, že se telefon (i vzhledem k nijak závratnému výkonu) nebude zahřívat.

Líbilo se nám dostatečný výkon bez zahřívání

12 GB RAM + 256GB úložiště

Výdrž baterie: rychlé nabíjení přijde vhod

Do relativně tenkého těla se výrobci podařilo vměstnat 4 600mAh baterii, která mi v průměru byla schopná zajistit zhruba 1,5 dne používání na plné nabití, což se dalo s přihlédnutím k použitému hardwaru tak nějak očekávat. Co naopak překvapilo, je nasazení rychlého 60W nabíjení. Na papíře tato hodnota zřejmě nijak zvlášť neoslní, avšak v praxi je nabíjení skutečně velmi svižné. Konkrétně jsem naměřil nárůst kapacity baterie z 10 na 80 % za 29 minut, což považuji za solidní. K dispozici je také bezdrátové nabíjení o max. výkonu 15 W či dokonce jeho reverzní bezdrátová alternativa s výkonem 5 W.

Líbilo se nám podpora rychlého nabíjení

bezdrátové (včetně reverzního) nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Nechybí klasická výbava v podobě Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 NFC a 5G či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo a Beidou.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: včetně teleobjektivu

HTC se rozhodlo nasadit rovnou tři 50Mpx senzory a jeden 8Mpx, tedy bez zcela zbytečných 2Mpx makro/bokeh snímačů, což jednoznačně chválím. Nejslabším článkem je v tomto ohledu 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, z něhož lezou velmi měkké, neostré snímky, a to nejen v okrajích, ale také uprostřed. Detaily navíc chybí nejen při zhoršených světelných podmínkách, ale i za ideálního denního osvětlení. Na prohlížení na mobilním displeji je kvalita zřejmě dostačující, na cokoliv jiného však nikoliv, neboť fotografie trápí i různé světelné artefakty.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Dvojnásobný teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 50 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.0 f/2.5 Ohnisko/rozsah záběru ? mm 120 stupňů ? mm ? mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF ostření pevné ostření PDAF ostření automatické ostření

O dost lépe je na tom hlavní snímač, který už s přihlédnutím k ceně nabídne dostatek detailů a umí správně nastavit expozici, neschází mu ani optická stabilizace. Tento snímač má na starosti rovněž portrétní snímky, které prochází nepříliš povedenou digitální úpravou. Dvojnásobný teleobjektiv pak již postrádá optickou stabilizaci, avšak na rozdíl od ultraširokoúhlého objektivu, má barevně relativně blízko k hlavnímu snímači. Teleobjektiv rovněž nabídne dostatek detailů i správně nastavenou expozici, navíc nedochází k velmi agresivnímu doostřování, což někteří výrobci rádi dělají.

Selfie kamerka ve výchozím nastavení fotí s filtrem krásy, který z vás udělá nepřirozeně vypadající plastovou figurínu, nicméně lze deaktivovat. Video lze natáček ve 4K s 30 FPS a o stabilizaci si můžete udělat obrázek z přiloženého záznamu.

Líbilo se nám dvojnásobný teleobjektiv

slušný hlavní snímač

Nelíbilo se nám slabší ultraširokoúhlý objektiv

Software: pověstný kámen úrazu?

Kde má HTC již nějakou dobu problémy, to je software, kterým je sice Android 14, avšak v některých kontextových nabídkách budete mít pocit, že jste se ocitli spíše v Androidu 6 apod. Jedná se například o velmi zastaralá tlačítka, což jsem kritizoval již u předešlých (novodobých) telefonů HTC. Je tak s podivem, že se výrobce na tuto oblast nezaměří, neboť rozhodně nebudu sám, koho místy archaicky vypadající prostředí telefonu zaskočí. Co se týče svižnosti, novinka fungovala vesměs příkladně, pouze občas měla tendenci se trochu „zamyslet“. Překvapilo mě také, že obdržela zkraje září aktuální bezpečnostní záplaty a v neposlední řadě musím pochválit i absenci různého bloatwaru. Telefon je prakticky „čistý“ a kromě Google aplikací obsahuje snad jen Vive Manage a Viverse Worlds.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám místy velmi zastaralé rozhraní

Zhodnocení

HTC U24 Pro ve výsledku není špatný telefon, ale zároveň nevidím mnoho důvodů, proč raději nesáhnout po cenově dostupnější a v mnoha ohledech i zajímavě vybavenější konkurenci. Předností tohoto modelu pro někoho nepochybně bude 3,5mm jack a možná i dioda, v oblasti fotoaparátů to však není žádná hitparáda, stejně tak vás zřejmě příliš nenadchne vizuál rozhraní, respektive některých sekcí.

Konkurence Za podobnou cenu může být váš Nothing Phone (2) s LTPO OLED displejem a celkově kvalitnější fotovýbavou (i když bez teleobjektivu). Slabinou Nothing Phonu (2) je pouze základní odolnost IP54 či absence paměťových karet a 3,5mm jacku, výhodou naopak vyšší výkon či záruka vzorné podpory ze strany výrobce. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2) Rozměry 162,1 × 76,4 × 8,6 mm , 201 g Displej OLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh Motorola Edge 50 Pro nabídne rovněž velmi stylový design, odolnost IP68 i o něco lepší fotovýbavu. Zároveň se může pochlubit kompletním balením a podporou 125W nabíjení. Zájemci se však musí spokojit s absencí slotu pro paměťové karty i 3,5mm jacku. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Pro Rozměry 161,2 × 72,4 × 8,2 mm , 186 g Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz