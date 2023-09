Nabídka vlastních telefonů se T-Mobile zřejmě zalíbila a po necelém roce jsme se dočkali druhé generace T Phonů. Základní model si polepšil v případě interní paměti, selfie fotoaparátu a konečně už zvládá i bezkontaktní platby. Bude to však stačit na obhájení ceny téměř 5 tisíc korun, za kterou jej operátor nabízí?

Nižší střední třída je hojně vyhledávána. Často nabízí již velmi slušnou výbavu a přitom se cenově lze pohybovat i kolem 5 tisíc korun. Právě sem míří i nový T Phone (2023), který zkouší přinést moderní technologie i do rukou začínajících či nenáročných uživatelů. Má hned tři fotoaparáty, podporuje 5G, zvládá vše kolem NFC a má aktuální Android.

Technické parametry T-Mobile T Phone (2023) Kompletní specifikace Konstrukce 166,6 × 76,4 × 8,8 mm , 195 g , konstrukce: klasická Displej TFT IPS, 6,52" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset MediaTek Dimensity 700 , Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: ?, Bluetooth: ?, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2022, 4 999 Kč

Obsah balení: nic navíc

V klasickém prodejním balení najdete kromě telefonu manuály a USB kabel. Operátor tak nepřidal vůbec nic navíc a chybí i nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám výrobce mohl dodat alespoň nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: nezvyklá barva

První meziroční změna se dotkla barevné varianty. Namísto jistého odstínu modré se T-Mobile rozhodl pro méně obvyklou šedou, která pokrývá boky a celá záda zařízení. Působí sice trošku fádně a vyznavače svěžího moderního stylu zřejmě příliš neosloví, ale v záplavě tmavých telefonů nepůsobí T Phone (2023) špatně.

Vzhledově se bohužel meziročně vůbec nic nezměnilo, mobil působí tím pádem o to zastaraleji. Do očí vás praští tlustší boky a masivní rámečky, mimochodem výrazně tlustší, než jaké je výrobce prezentuje na produktových snímcích.

Pakliže se ptáte, jak si telefon upravil k obrazu svému T-Mobile, vězte, že náznaky se zde najdou. Na zádech telefonu je zkrácené logo T-Mobile, pouze ono zdobné T. Další důkaz, že máte telefon od operátora, najdete na pravém boku. Odemykací klávesa spojená se čtečkou otisků prstů je totiž celá růžová. Samotná čtečka pak funguje poměrně obstojně, ačkoliv občas se stalo, že prst odmítala rozpoznat.

Veškeré konektory se shlukly na spodní hraně, jde o USB-C a 3,5mm jack, což znamená, že připojení čehokoliv nebude sebemenší problém. Zpracování je příkladné a bytelné. Zdá se, že menší pády by jej nemusely rozházet. Zvýšená odolnost nicméně chybí, ale tu by v této cenové hladině očekával zřejmě málokdo.

Líbilo se nám šedá barevná varianta

Nelíbilo se nám loga operátora

velmi tuctový vzhled

Displej: nezalíbí se

I letos se bohužel opakuje jedno obrovské zklamání. Máme zde 6,52" IPS panel s nízkým HD+ rozlišením a bohužel jen 60Hz obnovovací frekvencí. Jedná se o podprůměrný displej i mezi telefony v kategorii do 5 tisíc korun. Nechybí alespoň automatická regulace jasu a celkově je panel dobře čitelný i venku.

Nelíbilo se nám jen 60 Hz

nízké rozlišení

Zvuk: nouzové řešení

Poslouchat hudbu z T Phonu (2023) přes hlasitý reproduktor na spodní hraně není příliš dobrý nápad. Kvalita je pouze průměrná a sekundární parťák chybí. Ocenit lze ale solidní hlasitost, která se hodí při vyzvánění, jež nepřeslechnete. Pro konzumaci muziky je proto lepší zvolit sluchátka, a to klidně zcela klasická, neboť 3,5mm jack nechybí.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: menší upgrade

U levnějšího telefonu nelze čekat zázraky. Nasazen je osmijádrový procesor Dimensity 700 od MediaTeku, který bohužel nepatří mezi nejmodernější, ale současně poskytuje stále dostatek výkonu. Jistou brzdou je také menší 4GB RAM, která se ani letos nikam neposunula. To ale neplatí pro interní paměť, která se zdvojnásobila a tentokrát je 128GB. Podporovány jsou i paměťové karty až do kapacity 2 TB.

Líbilo se nám slušný procesor na danou kategorii

Nelíbilo se nám malá RAM

Výdrž baterie: čistý průměr

V útrobách telefonu je baterie s kapacitou 4 500 mAh, což je pomyslný průměr. Tomu odpovídá i výdrž, která se obtížně dostává na více než jeden den. Je to na jednu stranu docela škoda. Právě výdrž by byla zajímavým tahákem. Nabíjení probíhá pouze 15 W a zabere z nuly do plné kapacity zhruba 2 hodiny. Absence bezdrátového nabíjení vzhledem k ceně asi nikoho nepřekvapí.

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení

Konektivita: letos už i zaplatíte

T-Mobile se i tentokrát snaží s T Phonem (2023) dostat 5G i k méně náročným uživatelům tak, aby jej považovali za standard. Stejně jako doposud 4G. Podporovány jsou tak rychlá mobilní data i VoLTE. Potěší Wi-Fi s podporou pásma 5 GHz a nechybí ani VoWiFi. Počítat můžete také s Bluetooth a napraven byl i neduh s absencí NFC. V letošním modelu nechybí, můžete s ním tudíž bezkontaktně platit. Z logických důvodů se nekoná ani Dual SIM.

Líbilo se nám podpora 5G

NFC

Fotoaparát: na momentky

Zadní strana T Phonu (2023) vás stejně jako minulý rok může upoutat zajímavě sestavenými fotoaparáty do tvaru trojúhelníku. Jenže to je zhruba tak vše, čím by vás novinka mohla zaujmout. I když hlavní fotoaparát rozhodně není zlý. Má 50 megapixelů, v exteriérech rozhodně nedělá mezi konkurencí ostudu a nenáročným uživatelům bude plně postačovat. Potěší barevná věrnost i ostrost. Právě ostrost se však s ubývajícím světlem rychle vytrácí.

Ačkoliv stojí T Phone (2023) bezmála 5 tisíc korun, nenabízí ultraširokoúhlý objektiv. Zbylé dva fotoaparáty jsou jen 2megapixelové a slouží pro portrétní snímky a makro fotografie. Ve výsledku však lze říci, že jsou naprosto k ničemu.

Jediné zlepšení v oblasti fotografií jsme shledali u čelní kamerky, která má vyšší 8megapixelové rozlišení. Záznam videa je umožněn maximálně v rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý fotoaparát

Software: zatím aktuální

V T Phonu (2023) je připraven Android 13 a prostředí je takřka čisté, tedy dobře přehledné. Povedla se také optimalizace. Smartphone funguje velmi slušně i s nainstalovanými 150 aplikacemi. V prostředí není jediná aplikace od T-Mobile navíc, což považujeme za velké plus. Fakt, že máte telefon od T-Mobile, poznáte pouze při zapínání a vypínání, které doprovází animace operátorského loga. Telefon je nyní zcela aktuální, nachází se v něm totiž zářijové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám slušná optimalizace

žádná aplikace navíc

Zhodnocení

Loni jsme ze základního T Phonu příliš nadšeni nebyli a ačkoliv jsme se letos dočkali alespoň pár vylepšení, oceňujeme zejména větší paměť a NFC, stále je to málo a za cenu cca 5 tisíc korun to bude mít T Phone (2023) velmi těžké. Toho si je zřejmě dobře vědom i operátor a počítá s dotovanými prodeji k různým tarifům. Aby se T Phone (2023) prosadil, musel by zapracovat alespoň na nejpalčivějších nedostatcích. Mezi ně řadíme zejména nekvalitní displej, horší fotoaparáty nebo zastarale působící design.

Konkurence

Velkou konkurencí je třeba Motorola Moto G53, která rovněž podporuje 5G, má kvalitnější displej, lepší hlavní fotoaparát a dokonce podporuje eSIM. Vyjde přitom na stejné peníze.

Přejít do katalogu Motorola Moto G53 5G Rozměry 162,7 × 74,7 × 8,2 mm , 183 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 480+ , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Konkurentem je rovněž stejné drahé Poco X5, které láká na výrazně kvalitnější AMOLED displej s jemným rozlišením. Spolehnout se můžete i na lepší fotoaparáty a výkonnější hardware.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco X5 Rozměry 165,9 × 76,2 × 8 mm , 189 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz