T-Mobile prodlužuje „televizní Vánoce“ až do konce března

T-Mobile informuje o tom, že prodlužuje svou televizní vánoční nabídku. Pořídit si 4K televizor Philips s úhlopříčkou 55 palců za zvýhodněnou cenu i vyřešit ukončení vysílání ve formátu DVB-T mohou zákazníci až do konce března letošního roku.

„S vánoční nabídkou jsme zákazníky opravdu zaujali. Již během listopadu dosáhly objednávky na televizory Philips stejného počtu jako o loňských Vánocích. Těsně po Štědrém dnu jsme vyčerpali kompletně skladové zásoby 4K televizorů a v prodejnách zůstalo posledních pár kusů,“ vysvětluje Zdeněk Spurný, manažer služeb pro domácnosti T-Mobile, a dodává: „Od 7. ledna ale budou znovu na skladě, takže se zákazníci nemusí bát, že by museli dlouho čekat.“

Na splátky bez navýšení za 320 Kč měsíčně

Pětapadesátipalcovou UHD TV Philips si mohou zájemci pořídit v eShopu nebo ve značkových prodejnách T-Mobile. Stačí si jen objednat televizi od T-Mobile nebo prodloužit smlouvu na 24 měsíců, a to s tarifem S nebo vyšším. A je jedno, jestli se jedná o vysílání šířené přes internet, optický kabel nebo satelit. Ke smlouvě na T-Mobile televizi si zákazníci mohou přibalit 4K televizor Philips s úhlopříčkou 55 palců (55PUS7304). T-Mobile umožňuje pořídit jej na splátky bez navýšení. Na výběr mají zákazníci variantu na 3 roky s měsíční splátkou 320 Kč (35 splátek) a první platbou ve výši 301 Kč. Druhá možnost je dvouletá, na začátku zaplatí zákazník jednu korunu a 23 měsíců hradí 500 Kč.

T-Mobile také dodává, že zákazníci mohou samozřejmě zvýhodněnou cenu 11 501 Kč s DPH zaplatit celou hned při objednání T-Mobile televize. Doporučená cena výrobce přitom činí 19 990 Kč s DPH. Navíc do televizoru Philips si zákazníci mohou stáhnout novou aplikaci T-Mobile TV GO. Nepotřebují tak již set-top box a budou T-Mobile televizi sledovat přímo po přihlášení ve svém televizoru. Stačí si vyhledat T-Mobile TV GO v aplikačním obchodě v TV.

Všechny výhody placené televize za 99 Kč měsíčně

Všichni diváci, kteří řeší vypínání televizního vysílání, si také mohou vyzkoušet přednosti placené televize už za 99 Kč měsíčně. Stačí si do konce března zvolit tarif XS, který je na první dva měsíce k mání za zvýhodněnou cenu 99 Kč měsíčně. Standardní poplatek činí 149 Kč měsíčně. I když je tarif XS nejlevnější v nabídce, je ze 40 dostupných kanálů, včetně dvou pro dospělé, 26 z nich k dispozici v HD kvalitě.

Kdo nestihne svůj oblíbený pořad, má k dispozici funkci sedmidenního zpětného zhlédnutí. Nechybí ani možnost nahrávání 10 hodin záznamu uložených až na 30 dnů, balíčky programů či možnost sledovat TV na jednom dalším mobilním zařízení.

Tarif XS je dostupný pro všechny televizní služby T-Mobile: T-Mobile TV, T-Mobile SAT TV a T-Mobile Optic TV. Z programové nabídky XS mohou zákazníci libovolně přejít na jakýkoliv vyšší tarif, případně tarif XS kdykoliv zrušit bez sankce.