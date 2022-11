Kvalitnější hovory i mimo ČR. T-Mobile spouští VoLTE v zahraničí

Fotografie: T-Mobile

T-Mobile spustil vítanou službu VoLTE také v zahraničí. Jeho zákazníci tak mohou využít vyšší kvalitu volání v síti 4G nejen doma, ale i na cestách mimo Českou republiku. VoLTE nabízí směrování hovorů a SMS přes datovou síť 4G, což přináší nejen svižnější spojení a vyšší kvalitu zvuku, ale rovněž možnost volat a datovat zároveň. Volání přes VoLTE nespotřebovává žádná data, proto není nutné mít jakýkoliv datový balíček. Jiné není ani účtování hlasových hovorů či SMS.

Samotné VoLTE se stává velmi důležitou formou pro telefonování v zemích, které již vypnuly nebo plánují vypnout své 2G i 3G sítě. V tuto chvíli je například síť 2G vypnuta u amerického operátora AT&T Mobility. Po pilotním provozu, který spustil T-Mobile v polovině dubna v síti AT&T, mohou od dnešního dne všichni zákazníci T-Mobile využít VoLTE již naplno, a to v sítích prvních 7 roamingových partnerů. Z nejbližšího okolí jsou to partneři Slovak Telekom (Slovensko), Deutsche Telekom (Německo), Magenta Telekom (dříve T-Mobile Austria, Rakousko) a T-Mobile Polska (Polsko). V Evropě je to ještě Cosmote Mobile (Řecko) a ze vzdálenějších zemí jsou to Telus Communications (Kanada) a AT&T Mobility (USA, Portoriko a Americké Panenské ostrovy). T-Mobile očekává, že bude seznam roamingových partnerů rychle rozšiřovat.

Pro využití VoLTE v zahraničí je nutné splnit několik málo podmínek. Musíte mít u T-Mobile aktivní službu VoLTE, dále mít mobilní telefon s podporou VoLTE v zahraničí zaktualizovaný na nejnovější verzi softwaru, povolené VoLTE v mobilním telefonu a pak už se jen přihlásit v zahraničí do sítě roamingového partnera, který umožňuje volání ve VoLTE. Co se týká mobilních telefonů s podporou VoLTE v zahraničí, tak tu již nyní splňuje minimálně 75 typů nejnovějších mobilních telefonů různých značek.