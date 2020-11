T-Mobile jako první v ČR uvádí xDSL internet s garancí. Jak to dělá?

Fotografie: T-Mobile.cz

Pořídit si xDSL internet na doma nebo do firmy dnes bohužel není záležitostí minut či hodin, ale spíše několika dnů. U T-Mobile však zákazníci čekat nemusí. Operátor jako první a jediný v České republice uvádí DSL internet s garancí připojení, jak píše v tiskové zprávě. Než dojde ke zprovoznění pevného internetu, mohou zákazníci okamžitě surfovat přes LTE síť. Od T-Mobile totiž ihned po objednání dostanou nejen DSL modem, ale také LTE modem, který jim umožní přístup na internet bez čekání.

„Letošní rok jasně ukázal, jak je nezbytný přístup k internetu. A že je potřeba ho vyřídit jednoduše a v podstatě okamžitě,“ říká Zdeněk Spurný, manažer služeb pro domácnosti T-Mobile, a dodává: „My máme velmi jednoduché řešení – k DSL modemu přibalíme zákazníkům i LTE modem. Surfování přes LTE síť tak pomůže překlenout období, než bude fungovat pevný internet. Stejně tak poslouží jako záloha, když dojde k výpadku či odstávce DSL.“

Od konce října nemusí již zákazníci T-Mobile čekat, až jim technik zprovozní zásuvku na xDSL v bytě, domě či firmě. Přímo z prodejen T-Mobile si totiž odnesou xDSL modem včetně LTE modemu se SIM kartou. Ten doma stačí jednoduše připojit do elektrické sítě a mohou okamžitě surfovat. Jakmile dojde ke spuštění xDSL služby, modem automaticky přepne na pevný internet. Stejně tak modem rozpozná výpadky či odstávky pevného připojení a automaticky spustí záložní přístup přes LTE síť.

Nabídka garance připojení je určena jak pro nové, tak i stávající zákazníky s Pevným internetem xDSL. A to formou pronájmu zařízení za 50 Kč měsíčně, případně prémiový modem za 70 Kč měsíčně. Uživatelé tak nebudou muset řešit případné problémy s reklamací a vždy budou mít k dispozici plně funkční datová zařízení.

xDSL modem LTE modem Měsíční pronájem ZyXEL 3312 Alcatel Link Key 50 Kč Sercomm Speedport Plus Alcatel Link Key 70 Kč

Navíc, až do konce roku mohou všichni zákazníci využít možnost pořídit si to nejrychlejší xDSL připojení za jednotnou cenu 299 Kč měsíčně na prvního půl roku. Pokud by nakonec nebylo možné xDSL připojení zprovoznit (technické překážky, nemožnost instalace), T-Mobile nabídne vhodnou alternativu v podobě Pevného internetu vzduchem nebo Pevného internetu do zásuvky.