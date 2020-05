Surface Go 2 zaujme větším displejem i pokročilou kamerkou s Windows Hello

Fotografie: microsoft.com

Kromě Surface Booku 3 dnes Microsoft odhalil také kompaktní Surface Go 2. Nová generace zařízení „2v1“ přináší 10,5" PixelSense displej o vyšším rozlišení 1 920 × 1 280 pixelů a osmou generaci procesorů Intel Core M, která uživatelům nabídne až o 64 % více výkonu.

Zajímavou novinkou je rovněž integrace mikrofonů studiové kvality. Společně s 5Mpx čelní kamerkou s podporou Windows Hello se tak může jednat o ideální zařízení na videokonference. Vylepšená aplikace zadního fotoaparátu nově navíc podporuje skenování dokumentů, do kterých si lze následně rovnou dělat poznámky pomocí pera Surface Pen. Výdrž nového zařízení Surface Go 2 by měla činit zhruba 10 hodin.

Z další výbavy stojí za zmínku USB-C či podpora dokovací stanice Microsoft Surface Dock. Pochopitelně je možné připojit také extrémně pohodlnou klávesnici, která bude dostupná hned v několika barevných variantách. Novinka se bude prodávat od 399 amerických dolarů (tedy zhruba 12 tisíc korun i s daní) již od 12. května.