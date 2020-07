Dokáže nový Microsoft Surface Go 2 nahradit váš tablet, nebo dokonce notebook? V této recenzi se zaměříme na silné i slabé stránky ultrapřenosného Surfacu Go 2 a zároveň zodpovím otázku, jestli se investice něj vyplatí.

Druhá generace Surface Go od Microsoftu přináší kromě mírně většího displeje také nový procesor Intel Core m3-8100Y či podporu Wi-Fi 6. Zároveň si však zachovává infračervenou kamerku pro Windows Hello, dospělý operační systém Windows a dokoupitelnou klávesnici se skleněným touchpadem. Měli byste o jeho nákupu začít uvažovat?

Microsoft Surface 2 (Recenze) – Na vlně produktivity

Technické parametry Microsoft Surface Go 2 128 GB + 8 GB RAM Kompletní specifikace Konstrukce 245 × 175 × 8,3 mm , 522 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 10,5" (1 920 × 1 280 px) Chipset , GPU: Intel HD Graphics 615 Paměť RAM: 8 GB , disk: 128 GB ( SSD ), paměťové karty: microSDXC Konektory 1× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: USB-C (DisplayPort), další: ne Datové funkce modem: LTE, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Windows 10 Akumulátor 27 Wh , udávaná výdrž: 10 hodin Dostupnost květen 2020, 17 490 Kč

Obsah balení: jen to nejnutnější

V balení je kromě samotného Surface Go 2 také miniaturní napájecí adaptér a základní manuál s informacemi. Bohužel chybí klávesnice nebo dotykové pero, na internetu lze však občas natrefit na cenově zajímavé bundly, které klávesnici obsahují.

Líbilo se nám malý napájecí adaptér

Konstrukční zpracování: technologický šperk

Na první pohled je nový Surface Go 2 takřka identický s původním modelem – má výklopný stojánek, kovové šasi a elegantní design. Stejná zůstala i konektorová výbava, která čítá 3,5mm jack, USB-C (typu 3.1) nebo slot na microSD kartu ukrývající se pod stojánkem. Ten si zachovává ideální tuhost a schopnost se rozevřít takřka do úhlu 180 stupňů, takže si můžete Go 2 nastavit přesně podle vašich představ.

Zpracování je prvotřídní a Surface Go 2 působí elegantně.

Nic se nezměnilo ani na proprietárním konektoru Surface, skrze který lze zařízení nabíjet. Zde pochválím magnetické uchycení, které je praktické a zároveň může Go 2 zachránit před strhnutím při nechtěném zakopnutí o kabel. Přes tento konektor lze pochopitelně připojit také dokovací stanici, která zásadním způsobem rozšíří konektorovou výbavu. Chválím i přítomnost USB-C, na druhou stranu i dnes občas oceníte klasické USB-A, zvlášť pokud máte flashdisk s tímto konektorem nebo kabel od telefonu. Thunderbolt bohužel k dispozici není, což ale u tohoto druhu zařízení nepovažuji za nijak zásadní mínus.

Hmotnost je nyní o pár desítek gramů vyšší (testovaný Surface Go 2 váží 544 gramů). Tím se dostáváme rovněž ke kvalitě zpracování, která je i tentokrát prvotřídní a Go 2 působí opravdu hodně elegantně a rozhodně vám neudělá ostudu ani na důležitých pracovních schůzkách. Během testování jsem používal i klávesnici Surface Go Type Cover, o které si můžete detailněji přečíst v recenzi původního Surface Go.

Líbilo se nám povedený design

prémiové zpracování

vysoký úhel rozevření pantu