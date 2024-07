Stýská se vám po Galaxy Buds s ploutvičkou? Možná je zastoupí sluchátka od Googlu

S blížícím se příchodem Pixelů 9 se dostávají na povrch také první informace o sluchátkách Pixel Buds Pro 2, která by mohla nabídnout oblíbený prvek z původních sluchátek Samsung Galaxy Buds. Konkrétně se má jednat o tzv. ploutvičky, jež udržují sluchátka v uších, což se hodí především při sportovních aktivitách. Sluchátka Pixel Buds Pro 2 zároveň vypadají o něco menší než Buds z roku 2020 a Pixel Buds A-Series, která jsme pro vás nedávno otestovali. Z renderu je patrné rovněž relativně velké pouzdro, což by mohlo signalizovat velkou baterii a tedy i nadprůměrnou (celkovou) výdrž.

First look at the Pixel Buds Pro 2 from @OnLeaks



The case looks huge for how little they are, hopefully the battery in the case is also big pic.twitter.com/ZW0XZhlxn9