Takřka žádný přední výrobce mobilních telefonů se dnes už neobejde bez bezdrátových sluchátek v portfoliu. Výjimkou není ani Google, který pro méně náročné nabízí Pixel Buds A-Series. Jejich hlavním lákadlem je povedený vzhled či doprovodná aplikace. Naopak zapomenout musíte na aktivní potlačení okolního hluku.

Chcete-li být věrni rodině Pixel, máte dnes možnost se vcelku komplexně vybavit. Zdaleka již nejsou ve hře jen mobilní telefony. Sáhnout můžete i po bezdrátových sluchátkách, kupříkladu Pixel Buds A-Series. Jak naznačuje název, půjde spíše o základnější model, byť standardní cena na českém trhu hravě překračuje částku 2,5 tisíc korun. Na co se rozhodně můžete těšit, je cit pro detail, který Googlu nechybí. Naopak výbava je nanejvýš průměrná, což se sluchátkám může vymstít.

Technické parametry Google Pixel Buds A-Series

Hmotnost 52,9 g včetně pouzdra Výdrž 5 hodin (sluchátka)

24 hodin (s pouzdrem) ANC ne Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.0 Bezdrátové nabjení ne Obsah balení sluchátka, plastové pouzdro, nabíjecí USB kabel Barevné varianty černá, bílá Cena 2 700 Kč

Obsah balení: nic podstatného nechybí

V menší krabičce se kromě samotných sluchátek a pouzdra nachází dobíjecí kabel s krátkými manuály. Samozřejmě zde najdete i náhradní špunty rozdílných velikostí, aby vám sluchátka co nejlépe sedla do uší.

Líbilo se nám vše potřebné připraveno

Konstrukční zpracování: decentní a dobře sedící

Po prvním seznámení objevíte pouzdro v bílé barvě, avšak uvnitř zahalil Google vše do černých odstínů. Praktické je, že venkovní bílé plochy jsou matné, tudíž na těle pouzdra neulpívají otisky prstů. Pouzdro je spíše menší, zaoblené, najdete na něm pouze USB-C, tlačítko pro reset spárování a malou diodu. Zpracování je příkladné, a to včetně otevíracího víka, které nemá žádnou vůli. Alespoň ne v případě nového kousku.

Samotná špuntová sluchátka jsou poměrně malá a zaoblená. Samotný špunt je pak zakřiven tak, aby dobře seděl v uších. Navrch Google sluchátka opatřil jakousi gumovou nožičkou, která opět kopíruje tvar ucha a napomáhá lepšímu držení v uších. Za sebe mohu říci, že jde o skvělý počin, neboť Pixel Buds A-Series drží v uších skutečně skvěle.

Sluchátka jsou příjemně lehká a plní certifikaci IPx4, což v praxi znamená, že nevadí, když se zpotíte při sportování a přežijí také lehčí déšť.

Líbilo se nám velmi dobře sedí v uších

matné pouzdro

Nelíbilo se nám odolnost mohla být vyšší

Zvuk a ovládání: tichomily nepotěší

Párování Pixel Buds A-Series probíhá velice snadno. Jakmile jej vyjmete z pouzdra, nejbližší mobil je bude detekovat. Zkoušeli jsme to s Pixelem i Samsungem a proces byl identický. Telefon vás vyzve ke stažení aplikace Pixel Buds, skrze kterou sluchátka propojíte (aplikace ale samozřejmě není vyžadována) a následně o nich získáte kompletní přehled. Ihned vidíte stav nabití i možnosti nastavení.

Dostalo se také na praktický tutoriál, který vás provede ovládáním. Na těle sluchátek totiž najdete dotykovou plochu. Jedno klepnutí spustí/pozastaví přehrávání, případně přijmete příchozí hovor. Dvojité klepnutí přeskočí skladbu, případně ním odmítnete hovor. Trojité poklepání vás pak vrátí o skladbu zpět. Pakliže dotykovou plochu přidržíte, spustí se Google Asistent, pokud jej samozřejmě na svém mobilu máte aktivovaného.

V aplikaci si lze podrobněji nastavit zvuk, nechybí ekvalizér či úprava basů. Bohužel ani tak ze sluchátek nevydolujete oslnivý zvukový projev. V prvé řadě je zvuk spíše tišší, což je škoda a kvalita pak průměrná. Při vyšších hlasitostech se navíc vytrácí klíčové středy, což zamrzí. Zmíněná nepříliš dostatečná hlasitost se pak negativně projeví ve chvíli, kdy zjistíte, že sluchátka nemají aktivní potlačení okolního hluku. Jde o zásadní konkurenční nevýhodu.

Pixel Buds A-Series tak nejsou vhodná pro nikoho, kdo se rád zcela oprostí od okolí a má rád důraz pouze na to, co poslouchá, případně používá sluchátka i k tomu, že chce být v takřka absolutním tichu. Nic z toho totiž Pixel Buds A-Series nenabídnou. Lze je tak doporučit méně náročným.

Abychom ale jen nekritizovali, velmi dobře se se sluchátky telefonuje. Zvuk je příjemně čistý a opačná strana při hovoru všemu jasně rozumí.

Líbilo se nám skvělá aplikace

kvalitní hovory

Nelíbilo se nám nemají ANC

celkově zvuk za očekáváním

Baterie: slušná výdrž

Kapacitu baterií Google neudává, avšak víme, že by se výdrž měla pohybovat kolem 24 hodin. Tedy za předpokladu, že vše sečteme. Samotná sluchátka se chlubí 5hodinovou výdrži, ke které jsme se reálně takřka přiblížili. V pouzdru by mělo být dalších 19 hodin, tudíž by vás ani během celého dne sluchátka neměla omezovat. Pakliže byste sluchátka používali jen k volání, je výdrž 2,5 hodiny. Kompletní nabití zabere přibližně hodinu a půl, avšak už 15minutový pobyt na nabíječce poskytne možnost 3 hodin poslechu hudby. Dočerpání energie je umožněno výhradně drátově.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Zhodnocení: nejsou pro každého

Pixel Buds A-Series vypadají velmi dobře. Dokáží zaujmout na první pohled a co je důležitější, skvěle se nosí. To je jejich hlavní výhoda, kterou ocení každý. Potěší i velmi snadné párování, kdy i nezkušený uživatel nemusí nikde nic hledat a sluchátka jen rozbalí poblíž svého mobilu a dále postupuje dle průvodce. Kaňkou na kráse je kvalita zvuku, která je nanejvýš průměrná, což u sluchátek za 2 799 Kč docela zamrzí. Snad ještě více pak absence aktivního potlačení okolního hluku. Ve výsledku tak platí, že Pixel Buds A-Series jsou pro fanoušky produktů Google, kteří však nejsou zvukově nároční. Současně je potřeba dodat, že konkurence nabízí zpravidla více.

Konkurence

Blízkým konkurentem jsou Samsung Galaxy Buds FE, která jsou dokonce nepatrně levnější, avšak mají výrazně lepší zvuk nebo aktivní potlačení okolního hluku. Subjektivně hodnotím lépe i zpracování pouzdra.

Zmíníme také Huawei FreeBuds 6i, která stojí zhruba stejně, ale nechybí jim aktivní potlačení okolního hluku a chlubí se i delší výdrží.