Potrpíte si na luxus nebo jen hledáte telefon, který budete mít v okolí velmi pravděpodobně pouze vy? Pak jste zde správně. Dnes se blíže seznámíme s Honorem Magic6 RSR Porsche Design, který má vytříbený vzhled, bohaté prodejní balení či špičkovou výbavu. Punc exkluzivity pak dodává třeba i cena blížící se 50 tisícům korun.

S Porsche Design se ve světě mobilních telefonů setkáváme mnoho let. Speciálních edicí se dočkaly vybrané modely BlackBerry, poté i vrcholné kousky od Huawei. Pomyslnou štafetu nyní přebírá Honor a do elegantního hávu Porsche Design zahalil svůj vlajkový model Magic6 Pro. Vznikl tak Magic6 RSR Porsche Design, který se snaží přinést špičkovou výbavu v kombinaci se zcela originálním vzhledem. Do redakce nám na test dorazily obě barevné varianty a úvodem musíme říci, že jim to skutečně sekne.

Technické parametry Honor Magic6 RSR Porsche Design Kompletní specifikace Konstrukce 162,5 × 75,8 × 8,9 mm , 227 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,8" (2 800 × 1 280 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 24 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost duben 2024, 47 500 Kč

Obsah balení: závan luxusu

V případě edice Porsche Design se nehraje na úsporná balení a ve velké krabici se vyjma samotného telefonu nachází propracované ochranné pouzdro, datový kabel s USB-A a USB-C koncem a nabíjecí adaptér. Kabel a adaptér v krabici naleznete hned dvakrát. Zatímco druhý kabel klidně využijete, druhý adaptér obvykle ne. Jde totiž o nabíječku britského standardu.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

dva kabely

Konstrukční zpracování: cit pro detail

Samotný telefon se rozměry neliší od klasické verze, je však o něco těžší, počítejte již s 237 gramy, ale nejde o něco, co by vás při držení trápilo. Zaujme zadní strana z matného skla typu NanoCrystal Shield, která se směrem do středu mírně zvyšuje a vytváří zajímavý design. Za pozornost stojí i přepracovaný modul s fotoaparáty do tvaru šestiúhelníku a samozřejmě nemůže chybět ani zmínka o tom, že vše vzniklo ve spolupráci s Porsche Design. O robustnost mobilu se stará titanový rámeček, který je z vnější strany lesklý.

Vzhledově vypadají obě varianty vcelku zajímavě. Ačkoliv to na první pohled nemusí být patrné, i matný povrch zad je lehce vzorovaný. Je však třeba dodat, že pokud vám vadí otisky prstů, upřednostníte tmavou verzi, na růžové jsou přeci jen trochu patrné. Jak už jsme si řekli, v prodejním balení naleznete ochranný kryt. Zvenku jeho materiál imituje kůži, uvnitř pak je měkčený povrch s motivem šestiúhelníků. Pouzdro definitivně řeší obtíže s odlesky a nevypadá vůbec zle. Samozřejmě ani na něm nechybí zmínka o Porsche Design. Mnohem více o vzhledu však vypoví přiložené fotografie.

Jak už jsme zmínili, rozhodně zajímavější je růžová varianta, která dokonce může ladit s automobilem Porsche Taycan, tudíž si při správné konstelaci můžete sladit vůz s telefonem. V ruce se telefon drží velice pohodlně, v pouzdře i bez něj. Tenká konstrukce a zaoblené boky tomu jen prospívají. I luxusněji se tvářící mobil plní certifikaci IP68 a nevadí mu prach ani voda.

Líbilo se nám originální vzhled

prémiové zpracování

povedené ochranné kryty

zvýšená odolnost

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost

Displej: ve dvou se to lépe táhne

Magic6 RSR Porsche Design se chlubí tanedomvým neboli dvouvrstvým OLED panelem, který by měl přinést lepší jas a životnost. Jinak jde o vzhledově známý a lehce zakřivený 6,8" panel s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Venku je displej skvěle čitelný, a to i na ostrém slunci. I displej je chráněn speciálním sklíčkem NanoCrystal Shield, navrch výrobce nalepil i ochrannou fólii. Těšit se můžete na pokročilý Always-On, který si lze podrobně nastavit. Do displeje je integrována také čtečka otisků prstů, avšak jde jen o optickou variantu. Přesto funguje rychle a přesně.

Jistě jste si povšimli podlouhlého průstřelu, ve kterém je fotoaparát a 3D ToF kamerka. Honor si s tímto prvkem v displeji umí softwarově hrát a nazývá to Magic Capsule. Inspirace Dynamic Islandem u iPhonů je jasně patrná. Například, když spustíte hudbu, dojde k softwarovému rozšířená oválu a vidíte náhled alba a animaci přehrávané hudby. Jakmile do těchto míst kliknete, rozbalí se rychlé ovládání přehrávače.

Líbilo se nám vysoce kvalitní tanedomový OLED panel

nadprůměrně vysoký max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: příjemně zní

Zvukově si mobil vede dobře, má stereo reproduktory. Zvuk je příjemně hutný a hlasitý. S připojenými sluchátky je k dispozici také zvukový efekt DTS: X Ultra či ekvalizér. Sluchátka samozřejmě připojíte bezdrátově, 3,5mm jack pochopitelně chybí.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: téměř nevyčerpatelné paměti

Hardwarová výbava se ve svém základu neliší od klasického modelu. Připraven je špičkový Snapdragon 8 Gen 3 a v tomto případě neuvěřitelná 24GB operační paměť. Telefon má výkonu na rozdávání, zahrajete si jakoukoliv hru, spuštění náročných aplikací je otázkou chvíle. Běžně je však polovina operační paměti nevyužitá. Dle očekávání je velkorysé i úložiště s 1 TB. Po prvním zapnutí zbývá pro vaše data zhruba 994 GB.

Benchmark testy

Líbilo se nám špičkový výkon

24GB RAM

1TB interní paměť

Výdrž baterie: budete nadmíru spokojeni

Baterie mobilu má nadprůměrnou kapacitu 5 600 mAh a nabíjeli jsme zpravidla každý druhý den i při intenzivnějším používání. Proces je to díky 80W nabíjení, ačkoliv nabíječka je 100W, velice rychlý. Podporováno je i rychlé 66W bezdrátové nabíjení, byť bez standardu Qi2. Kompletní nabití mobilu pomocí originální drátové nabíječky zabere zhruba 44 minut.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2

Konektivita: se vším všudy

Mobil se může pochlubit podporou Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC či navigačních služeb GPS, GLONASS, BDS a evropského Galilea. Oproti některým konkurentům tak postrádá snad jen čip UWB, jehož využitelnost je však prozatím stále relativně omezená.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: bleskově ostří

Pozornost na sebe poutají fotoaparáty, které jsou v zásadě stejné jako u Magicu6 Pro. Novinkou je však pokročilejší systém automatického ostření LiDAR. Dokáže tak ostřit až na 60 snímků během vteřiny, díky čemuž by měly být ostré i snímky pohybujících se objektů.

Hlavní snímač má 50 megapixelů s optickou stabilizací a proměnnou clonou od f/1.4 do f/2.0. Výsledné snímky jsou jedním slovem skvělé, a to ve dne i v noci. Krásné detaily, přirozené barvy i ostrost, to vše novinku zdobí. Stejné rozlišení má ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 122°, který se ale hodí spíše jen za dne nebo do prosvětleného interiéru. V noci je téměř bezmocný.

Nakonec zde je 180megapixelový periskopový objektiv s 2,5násobným optickým zoomem, který s optickou stabilizací vyniká během dne a obstojně si vede i v noci. Rychle lze přiblížit ještě pětinásobně, což je hybridní zoom, kdy kvalita vypadá nadále obstojně. Maximální možné přiblížení je 100×, avšak v tomto případě už výsledky nejsou dobré, a to ani během dne.

Selfie fotky zvládá čelní 50megapixelová kamerka společně se snímačem 3D ToF a výsledky jsou velmi dobré. Dokonce i v noci, kdy telefon výrazně pomůže rozzářením displeje.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Na podporu 8K se u Honoru ani v případě speciální edice nedostalo.

Líbilo se nám vysoká kvalita snímků obecně

překvapivě kvalitní čelní fotoaparát

Software: s tématem navíc

Prostředí už úprav nedoznalo, kromě tapet a témat. Je zde Android 14 a nadstavba MagicOS 8.0. Zamrzí, že takto prémiový mobil nemá i adekvátní podporu. Březnové bezpečnostní záplaty totiž nepůsobí zcela aktuálně. Je to však celkový obrázek Honoru, jehož softwarová podpora patří v současné době spíš mezi to horší. Na druhou stranu ale můžeme říci, že optimalizace je zvládnutá na jedničku.

Líbilo se nám skvělá optimalizace

Nelíbilo se nám starší bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Honor Magic6 RSR Porsche Design se snazší nabídnout pomyslné něco navíc lidem, kteří nechtějí klasický mobil a žádají odlišení od ostatních. To se s pozměněným designem poměrně daří. Upřímně bychom ale čekali větší důraz na hodnotné materiály, případně i na změnu výbavy, kde jsou proměny spíše kosmetické a pro většinu uživatelů jen obtížně zaznamenatelné. Řeč je samozřejmě o větší interní paměti či RAM.

Na každý pád získáte skvěle vybavený mobil se špičkovým procesorem, vysoce kvalitním displejem i sestavou nekompromisních fotoaparátů. Edice Porsche Design tak hravě uspokojí i opravdu náročné.

Konkurence

Na českém trhu si ve specializovaném obchodě můžete tento kousek pořídit za necelých 48 tisíc korun. Z tohoto důvodu nebudeme zasahovat moc mezi konkurenty, protože speciální edice vlastně žádné nemá. Je však třeba dodat, že obdobnou výbavu získáte i s klasickým Honorem Magic6 Pro, který je o téměř 20 tisíc korun levnější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor Magic6 Pro Rozměry 162,5 × 75,8 × 8,9 mm , 229 g Displej AMOLED, 6,8" (2 800 × 1 280 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB Akumulátor 5 600 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz