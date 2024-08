Stále nosíte řidičák v peněžence? Podívejte se, jak vypadá v Peněžence od Applu

Ačkoliv u sebe řidiči v ČR již nějakou dobu nemusí vozit řidičský průkaz (ani malý technický průkaz), existují situace, kdy se řidičský průkaz stále může hodit, a to alespoň ve virtální podobě. Příkladem budiž řidiči v americkém státu Ohio, kteří si mohou uložit řidičský průkaz do Peněžnky v iPhonu či Apple Watch. Ohio se stalo již pátým státem USA, který tuto možnost nabízí, přičemž Apple představil zmíněnou funkcionalitu již v září 2021. Jak takový řidičský průkaz uložený v Peněžence Apple vypadá, se můžete podívat v přiloženém příspěvku na sociální síti X.

Today’s #Ohio’s lucky day! Ohio Mobile ID has finally come to the @Apple Wallet on iOS + WatchOS.



Takes just a few minutes answer questions. Digital ID gets delivered about a minute later with this very nice holographic effect when you tilt you phone.



Thanks, @Ohio_BMV! pic.twitter.com/LJA4rQXLhi