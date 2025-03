Nejtenčí skládačka naživo: Na tohle jsme čekali

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Přestože přesně před rokem na konferenci MWC 2024 Oppo hlásilo svůj velký návrat do Evropy, v halách barcelonského výstaviště Fira Gran Via jsme jejich stánek v roce 2025 spatřit nemohli. To však neznamená, že by se telefony této společnosti vůbec na výstavní plochu neprobojovaly. Qualcomm se každý rok chlubí zařízeními, která používají jejich nejnovější a nejvýkonnější čipsety. A díky tomu jsme se mohli naživo podívat na Oppo Find N5. Nejtenčí skládačku (typu „kniha“) na světě.

Oppo Find N5 – první dojmy

Technické parametry Oppo Find N5 Kompletní specifikace Konstrukce 160,9 × 74,4 × 8,9 mm , 229 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8 Displej AMOLED, 8,12" (2 480 × 2 248 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite , , GPU: Adreno 830 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 10 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , ?

Úchvatné není jen to, jak tenký je tento ohebný telefon. Působivé to je především v kombinaci se špičkovými parametry. Těm samozřejmě dominuje čipset Snapdragon 8 Elite, díky čemuž se mobil na zmíněném stánku vůbec nacházel. Samozřejmostí je také až 1TB úložiště a 16 GB operační paměti. Zvednutí obočí způsobí také velikost akumulátoru. Právě slabší výdrž baterie byla častou bolístkou mnoha ohebných telefonů. Oppo však díky využití nového typu Si/C Li-Ion baterie docílilo hodnoty 5600 mAh.

Když se podíváme na lídra v oblasti skládacích telefonů, Samsung, jeho vlastní Galaxy Z Fold6 je mnohdy kritizován právě za tloušťku. Mohli jsme ho dosud omlouvat zvýšenou odolností, která plní standard IPX8, nevadí mu tedy třeba ponoření do vody. I tato výhoda však byla dosažena a Oppo Find N5 je rovněž odolné proti vodě. A to standardy IPX8 a dokonce i IPX9.

V ruce telefon působí naprosto solidně. Od prvního uchopení je jasné, že se vám do ruky dostal precizně vyrobený kus hardwaru. Osobně na mě nejvíce zapůsobilo, že na první letmý pohled vůbec nebylo poznat, že Find N5 je mezi vystavenými kousky jedinou skládačkou. Všechny ostatní modely spoléhaly na běžnou konstrukci. A Oppo mezi nimi nijak nevyčnívalo. Dokonce nebylo ani netlustší. Vždyť má v zavřeném stavu jen 8,93 mm.

Až po bližším pohledu si neznalý pozorovatel mohl všimnout rýhy, která se táhne přes celý rámeček telefonu. Právě ta dává vědět, že tento telefon se na rozdíl od všech okolních umí rozevřít. Vznikne vám tak tablet o úhlopříčce 8,12 palců. Vnitřní displej má rozlišení 2480 × 2248 px a jde tedy skoro o čtverec. Podporuje HDR10+ a maximální jas až 2100 nitů.

Ani v otevřeném stavu nemáte absolutně žádný pochyby, že v ruce držíte kvalitní telefon. Jeho tělo je velmi tenké, 4,21 mm, ale nijak se neprohýbá, necítíte v něm vůli a během držení se nebojíte, že ho omylem zlomíte (ač jsem to tedy nezkoušel). Působivá je také váha 229 g.

Tato prezentace měla ale dva velké zádrhely, kvůli kterým budu tyto první dojmy muset tak náhled přerušit. Zaprvé na všech telefonech běžel speciální launcher, který sloužil k prezentaci a ze kterého nebylo možné vystoupit do běžného systému telefonu. Nemohu vám tedy říci nic o softwaru, a jak telefon pracuje s tak velkou obrazovkou. Mohu konstatovat jen to, že sytě červená barva na displeji vypadala krásně.

Druhým problémem byl připojený alarm, jak jste si jistě na fotkách všimnuli. Je běžnou praxí, že nám pro focení telefony odemknou, ač nás tedy bedlivě sledují. Qualcomm však takovou nepsanou dohodu nezná a ač jsem se postupně dostával od brigádníků, přes specialisty až po manažerku stánku, odpor byl silný a tuto zeď jsem ani s nasazením všeho šarmu nezdolal. Nemohl jsem tak obdivovat, jak se do tenkého těla sotva vešel USB-C konektor.

Ale i přes zmíněné problémy ve mně telefon při živém setkání zanechal výborný pocit. Dostal jsem od něj totiž přesně to, co jsem od skládacího telefonu vždy chtěl. Normální mobil, který se ovšem v případě potřeby umí otevřít a vyčarovat velkou plochu, na které si pohodlně prohlédnu práci, edituji fotografie a zahraji hru. A dává mi to naději, že se díky tomu možná již brzy stanou skládací telefony větším mainstreamem.

Rukavice tedy byla hozena. A já doufám, že se Samsung letos trochu pochlapí a zamíří do posilovny. Ztratit nějaké ty milimetry by mu prospělo. A uvidíme co Apple, pokud jsou tedy zvěsti o jeho připravované skládačce pravdivé.