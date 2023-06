Sony Xperia 1 V jako vybroušený diamant. Proč v nás zanechala skvělé první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony představilo svou vlajkovou loď Xperii 1 V již před několika měsíci, do redakcí se však dostává až nyní. Jelikož se jedná o jeden z nejlépe vybavených smartphonů na trhu vůbec, velmi jsem se těšil.

Environmentálnější než kdy dřív

Sony je známé svým environmentálním přístupem, který se odráží již na samotném balení, a to nejen smartphonů, ale třeba také sluchátek či herní konzole PlayStation 5. I přesto mě tak trochu zaskočilo, když jsem zjistil, že Xperia 1 V nemá klasickou krabičku, nýbrž jen pouzdro z papíru vyvinutého přímo Sony. Ten nese označení „Original Blended Material“ a využívá různé přírodní zdroje, jako je například bambus či cukrová třtina, což jsou rostliny známé pro svůj rychlý růst. Na stránkách sony.com se pak můžete o tomto materiálů dozvědět hned několik zajímavostí.

Co se však v balení kromě telefonu vlastně nachází? Po vzoru předešlých modelů zde najdeme již jen (zřejmě legislativou vyžadované) papírové příručky, což je vše. Na vnější straně obalu je pak piktogramem oznámeno, že s kabelem ani adaptérem zákazníci počítat nemají.

Stříbrná jí zkrátka sluší

Sony Xperia 1 V je dostupná hned v několika barevných provedeních, ke mně se však dostala stříbrná, která se Sony jednoduše povedla a představuje podle mě zlatý střed pro někoho, kdo nemá zájem o příliš konzervativní černou, ale zároveň ani neholduje telefonům křiklavých barev. Ihned po uchopení si navíc nelze nevšimnout vroubkovaného povrchu na zádech i bocích, které zdobí stylové, ale i praktické vertikální linky. Díky nim je úchop zařízení výrazně jistější.

Záda mají (na sklo) nezvyklý vroubkovaný povrch.

Rámečky jsou pochopitelně kovové (hliníkové) a záda skleněná s ochranou Gorilla Glass Victus, popravdě se však může na první pohled zdát, že se jedná pouze o plast, což nemyslím nijak špatně. Záda mají totiž (na sklo nezvyklý) vroubkovaný povrch, což je další prvek přispívající k tomu, že Xperia 1 V zkrátka skvěle drží v ruce. Domnívám se, že ani v zimě, kdy u mnoha telefonů s hladkým povrchem zad hrozí vyklouznutí z promrzlé dlaně, nebude mít Xperia 1 V v tomto ohledu žádný problém.

Mobil nabízí kromě odolnosti dle standardů IP65/IP68 také podlouhlý design, díky němuž je telefon pěkně tenký. Palcem lze pak po 6,5" obrazovce vcelku komfortně (bez přehmatávání) dosáhnout zhruba do dvou třetin výšky displeje. Pro ty, kterým takto velký (či vysoký) displej nevyhovuje, však existuje naděje na příchod Xperie 5 V, která by mohla mít po vzoru předešlých modelů 6,1". Xperia 1 V má navíc pro běžného uživatele možná až zbytečně vysoké 4K rozlišení, které ocení spíše fajnšmekři. Osobně se mi také líbí, že se Xperia nebojí rámečků, do nichž ukryla selfie kameru, ale třeba i dvojici hlasitých reproduktorů. Ty zní i letos skvěle a pro milovníky poslechu do sluchátek je zde stále 3,5mm jack.

Ptejte se, co vás zajímá

Jako vždy máte i nyní příležitost se ptát na vše, co vás ohledně vlajkové novinky od Sony zajímá. Již brzy se pak můžete těšit na fotoduely a další obsah zaměřený na Xperii 1 V, která se má dostat k zákazníkům na začátku příštího měsíce za doporučenou cenu 33 990 Kč.