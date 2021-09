Sony představilo dvojici nových sluchátek, zaujmou především šetřílky

Fotografie: Sony

I když má Sony obecně pověst značky, která si nechává za kvalitu náležitě zaplatit, v jejím portfoliu najdeme i příslušenství, které se pouští do boje s konkurencí pomocí ceny. To bude případ i dvojice nově představených sluchátek, která napodobuje svoje dražší vzory, ale přichází s příznivější cenou. Nejsou to vyloženě „budget“ modely, ale spíše odlehčené verze vlajkových lodí, ze kterých vycházejí.

Model WF-C500 zastupuje kategorii plně bezdrátových sluchátek. Nejsou naplněna žádnými moderními vychytávkami v podobě ANC, jedinou zmiňovanou technologií je DSEE, která by měla hudbě dodat vysokofrekvenční zvuky, které se ztratí kvůli kompresi a přenosu. Bohužel to také znamená, že mezi podporovanými kodeky najdeme jen SBC a AAC.

Na druhou stranu je zde nadstandardní výdrž, kterou mohou závidět i dražší modely: 10 hodin, případně 20 hodin, pokud započteme i kapacitu akumulátoru v transportním pouzdru. Deset minut nabíjení by navíc mělo stačit až na hodinu poslechu navíc. Víko pouzdra připomíná kouřové sklo a stejný dojem luxusu navozují i oblé tvary. Barva odpovídá ladění sluchátek – vedle obligátní bílé a černé jsou zde ještě odvážnější mátová a růžová. Doporučená maloobchodní cena pro ČR je 2 699 korun.

Model WH-XB910N se zase odvozuje od oblíbené „tisícovkové“ řady, ale přichází s mnohem příjemnější cenou 5 tisíc korun. Nechybí však aktivní potlačení hluku, funkce Extra Bass, ovládání pomocí senzorové plošky na mušli a také dlouhá výdrž, která při optimálních podmínkách může dosáhnout až 30 hodin při zapnutém ANC a 50 hodin, pokud jej vypnete.

Potěší i detaily, jako je podpora kodeku LDAC, Bluetooth 5.2, USB-C pro nabíjení a připojení ke dvěma zařízením zároveň. V balení rovněž najdete praktické cestovní pouzdro. Vedle bezdrátového připojení najdete na sluchátkách i zdířku pro 3,5mm jack.