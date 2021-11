Vlajková loď Xiaomi 12 by se mohla představit 12. prosince. Co bude umět?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Již příští týden se dočkáme představení zbrusu nového procesoru od Qualcomuu, který budou využívat budoucí vlajkové lodě předních výrobců. V tuto chvíli se počítá, že půjde o Snapdragon 8 Gen1. Vůbec prvním telefonem, který by jeho služeb mohl využít, by mohlo být Xiaomi 12.

Možná podoba Xiaomi 12

O telefonu se již spekulovalo před několika týdny, právě v souvislosti s procesorem od Qualcommu, avšak nyní přináší mydrivers.com informace, že Xiaomi možná novinku představí symbolicky 12. prosince. V daný den by totiž datum 12. 12. krásně doprovázelo model s označením 12. Je sice trošku podivné, že by premiéra proběhla v neděli, ale asi by nás to už nemělo překvapovat.

Výbava má kromě již zmíněného procesoru oslňovat AMOLED displejem s 2K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Dojde také na stereo reproduktory nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Na zadní straně mají operovat tři fotoaparáty, avšak něco navíc je známo jen o hlavním snímači. Má jej dodat Samsung a těšit bychom se mohli na 50megapixelové rozlišení. Nabíjení Xiaomi 12 bude po drátu otázkou pár minut, neboť se výkon vyšplhá až na 120 W. Na další podrobnosti, stejně tak potvrzení termínu premiéry, si budeme muset počkat.