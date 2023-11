Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy má nabídnout výrazně výkonnější grafiku

Fotografie: Qualcomm

Jak upozornila gsmarena.com, známý únikář Ice Universe v tweetu, který si můžete prohlédnout níže, uvedl, že připravované vlajkové lodě jihokorejského Samsungu pro rok 2024 opět dostanou upravenou verzi špičkového čipu Snapdragon. To znamená, že řady Galaxy S24, Flip6 a Fold6 budou poháněny přetaktovaným Snapdragonem 8 Gen 3 for Galaxy. A pokud vás zajímá, co Snapdragon 8 Gen 3 přináší v „základu“, odkážeme vás na náš podrobný článek.

8Gen3 For Galaxy

GPU 1000MHz — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 2, 2023

Čipset bude obsahovat GPU Adreno 750, které podle Ice Universe, jenž se už několikrát ukázal jako zajímavý zdroj informací, poběží na frekvenci 1 000 MHz. Pro uvedení do kontextu, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy uvnitř řady Galaxy S23 nabízel grafickou akceleraci Adreno 740 s maximálním taktem 719 MHz. Meziročně to tedy značí nezanedbatelný nárůst frekvence o 28 %, což by korespondovalo s tím, jak se k důležitosti grafického výkonu nových čipsetů nedávno vyslovil vysoce postavený zástupce firmy ze Soulu.

Bohužel zatím Qualcomm oficiálně neuvolnil veškeré specifikace standardního Snapdragonu 8 Gen 3, takže nevíme, zda se bude jednat o konkurenční výhodu pro Samsung, nebo běžnou vlastnost čipsetu.

V rámci rodiny Galaxy S24 přitom dle spekulací dojde k rozdílům v procesorových jednotkách, protože zatímco některé modely bude pohánět právě SoC Snapdragon 8 Gen 3, jiné zase Exynos 2400, jenž si navrhuje sám Samsung, jako to dělá například Apple u iPhonů. Podle posledních informací bude Snapdragon 8 Gen 3 pohánět Galaxy S24 Ultra všude, zatímco situace u Galaxy S24 a S24+ se bude lišit v závislosti na daných trzích, přičemž v Evropě by se mělo jednat o Exynos 2400.