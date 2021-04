SMS jízdenky přehledně a pohodlně? Zkuste aplikaci Můj Vlak

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V dnešní době se nákup cestovních lístků do městské hromadné dopravy řeší v ideálním případě bezkontaktně. Řešením je tedy koupě lístků bezhotovostní platbou pomocí karty či mobilního telefonu, alternativou jsou i známé SMS jízdenky. U nich si však zpravidla musíte pamatovat správné telefonní číslo, kam zprávu posílat, a taktéž tvar SMS zprávy, kterou odešlete. Ačkoliv jsou tyto informace k dispozici na webových stránkách jednotlivých dopravců, případně na informačních tabulích na zastávkách, občas je složité vše dostatečně rychle nalézt.

Pohodlným řešením správy SMS jízdenek se nově stává aplikace Českých zvaná Můj Vlak. V rámci nejnovější aktualizace v ní přibyla možnost snadného zakoupení SMS jízdenky v celkem 16 českých městech, o čemž český dopravce informuje na webových stránkách.

„Naši mobilní aplikaci neustále vyvíjíme a snažíme se tak zákazníkům co nejvíce zjednodušit cestování. Díky nové aktualizací cestujícím usnadníme tzv. první a poslední míli, tedy nejčastěji cestu z domova na nádraží a dále od vlaku do cíle cesty tam, kde je potřeba popojet městskou hromadnou dopravou,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod, a doplňuje: „Řada měst nabízí možnost odbavení při cestách po svém území formou SMS jízdenek. Aplikace nově pomůže cestujícím tyto jízdní doklady zakoupit, aniž by si museli pamatovat přesný tvar zprávy nebo číslo, na které ji mají odeslat. Zákazníci tak ušetří čas, který by jinak strávili sháněním papírových jízdenek na autobus, tramvaj nebo metro. Do budoucna plánujeme mobilní aplikaci dále rozšiřovat a cestujícím nabídnout nové možnosti odbavení „městskými“ jízdenkami.“

Jízdenky na městskou hromadnou dopravu (MHD) lze pořídit v nově vytvořené sekci e-shop. Dostupné jsou pro města Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Cheb, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Sokolov, Tábor, Ústí nad Labem, Zlín a Otrokovice.

Nalézt tu správnou sekci v aplikaci je nicméně poněkud komplikovanější. Nejprve musíte zavítat do čtvrté karty Jízdenky. Následně kliknout na méně nápadný odkaz E-shop a zde již na možnost SMS jízdenky MHD. Poté již dojde k načtení SMS jízdenek Prahy, jakožto hlavního města. Snadno si však můžete město změnit. Na displeji vždy uvidíte všechny dostupné SMS jízdenky daného dopravního podniku. Po zvolení vámi vybrané vás aplikace přesune do editoru SMS zpráv, kde již bude připraveno správné telefonní číslo i tvar SMS zprávy. Stačí tedy pouze potvrdit odeslání.