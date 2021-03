Vývojáři mohou integrovat nákup jízdenek v pražské MHD do vlastní aplikace

Fotografie: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Aplikaci PID Lítačka provozuje a rozvíjí pražská městská společnost OICT. Možnost nákupu dlouhodobých i krátkodobých kupónů přímo prostřednictvím aplikace poprvé nabídla uživatelům začátkem loňského roku. Od té doby tento způsob úhrady jízdného i přes pokles způsobený pandemií COVID-19 využívá stále více cestujících v Praze a Středočeském kraji. Nejvyšší počty nákupů za 24 hodin přesahují 10 tisíc jízdenek denně. Mobilní aplikace PID Lítačka se tak stala jedním z nejpoužívanějších kanálů prodeje krátkodobých jízdenek.

„Nabídka deeplinku PID Lítačky pro nákup jízdenek dalším subjektům jde zcela v duchu s naším dlouhodobým záměrem umožnit jednoduchý nákup jízdenek co největšímu počtu uživatelů v prostředí aplikace PID Lítačka. Praha z toho postupu bude mít ovšem i nezanedbatelný ekonomický efekt. Nákup jízdenek prostřednictvím mobilní aplikace, ať už PID Lítačky, nebo jakékoli jiné, vyjde hlavní město výrazně levněji než v případě nákupu klasických jízdenek nebo nákupem přes SMS,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Podle generálního ředitele OICT Michala Fišera jsou navíc provize z nákupu jízdenek v aplikaci PID Lítačka využity výhradně na provoz odbavovacího systému MOS, tím pádem dochází ke zlevnění jeho provozu. Další výhodou je možnost nákupu většího počtu jízdenek najednou. Ty lze poté přeposlat blízkým či přátelům.

„Naším cílem je i nadále zvyšovat prodej prostřednictvím PID Lítačky. Právě proto vznikly deeplinky do PID Lítačky, které může kdokoliv využít, ať už jsou to existující aplikace, nebo aplikace nové. V praxi je uživatel pro nákup krátkodobých jízdenek přesměrován do PID Lítačky nebo do obchodu, kde si může aplikaci zdarma stáhnout. Případným zájemcům o využití deeplinku jsme připraveni poskytnout dokumentaci spolu s další technickou podporou při samotné realizaci,“ doplnil Michal Fišer.

Jízdní řády od Seznam.cz už dnes nabízí možnost nákupu jízdenek.

Jako první se podařilo dotáhnout spolupráci mezi společnostmi OICT a Seznam.cz, která už dnes využívá možnost nákupu jízdenek ve své aplikaci Jízdní řády. Ta je v České republice s více než milionem uživatelů lídrem mezi aplikacemi, které nabízejí možnost naplánovat cestu autobusem, MHD nebo vyhledat vlakové spojení. A to nejen ve velkých městech, jako je Praha či Brno, ale po celé České republice.

„Aplikaci Jízdní řády neustále vylepšujeme, aby se v ní lidé mohli přehledně orientovat a pomohla jim dostat se komfortně do cíle. Možnost nákupu jízdenek online je tak jednou z dalších vychytávek, kterou uživatelům díky spolupráci s OICT můžeme nabídnout,“ uvedl Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz a Jízdní řády.