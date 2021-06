Nová sluchátka Google Pixel Buds A-Series zaujmou výbavou i přívětivou cenou

Google představil cenově dostupnější verzi bezdrátových sluchátek Pixel Buds. Novinka s označením Pixel Buds A-Series se prodává za 99 eur (v přepočtu zhruba 2,5 tisíce korun), disponuje zvýšenou odolností IPX4 i rychlým nabíjením, kdy lze za 15 minut nabít baterii na tři hodiny poslechu nebo 1,5 hodiny volání. Standardní výdrž sluchátek poté činí 5 hodin poslechu hudby a polovinu udaného času během volání na jedno nabití. Celková výdrž (se zohledněním energie v nabíjecím pouzdru) celkem zajistí 24 hodin poslechu a 12 hodin volání.

Introducing Pixel Buds A-Series



🔈 Listen to rich sound from 12 mm dynamic speaker drivers

👂 Stay comfortable with a flush-to-ear design

👆 Play, pause, and skip easily with touch control



Shop for only $99 USD: