Sluchátka Pixel Buds Pro 2 zaujmou „vajíčkoidním“ pouzdrem i senzačním zvukem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Google se již nějakou dobu angažuje v oblasti wearables, kde se může pochlubit třetí generací hodinek Pixel Watch a také relativně širokou nabídkou bezdrátových sluchátek. Na post pomyslné vlajkové lodi nyní dosedla novinka s označením Pixel Buds Pro 2, kterou pro vás testujeme. Nyní, s pádem celosvětového embarga, se můžeme podělit také o naše dojmy. Jedná se o referenční sluchátka pro telefony s operačním systémem Android, podobně jako by tomu mělo být u smartphonů Pixel.

Sympatické balení, avšak bez kabelu

Balení nových sluchátek od Googlu je příjemně kompaktní, chtělo by se říci až roztomilé, a je pouze zmenšeninou balení nejnovějších Pixelů 9. Samotnou krabičku kryje papírový „rukáv“ s barevným tiskem. Krabička jako taková je na první pohled recyklovaná/recyklovatelná a nenajdete v ní žádné plasty, ale ani nabíjecí kabel, ten si musí zákazník obstarat sám. Kromě manuálů však v balení najdeme samotná sluchátka a také tři další velikosti silikonových nástavců. Celkem má uživatel k dispozici čtyři velikosti, neboť jedny jsou již nasazeny na sluchátkách samotných, a mně konkrétně vyhovovaly.

Zajímavostí těchto sluchátek (ovšem u sluchátek Googlu to není nic vyloženě nového) je také tvar pouzdra, který zkrátka připomíná vajíčko. Google se tak podobně jako v říši smartphonů i u sluchátek relativně dost odlišuje od konkurence. Osobně sice preferuji spíše pouzdra obdélníkového tvaru, avšak i toto řešení má něco do sebe a pouzdro samotné příjemně padne do dlaně.

Kromě párovacího tlačítka na zadní straně a USB-C konektoru na straně spodní je zajímavostí také otvor v blízkosti nabíjecího konektoru. Jedná se o „mřížku“ reproduktoru, který má za úkol pomoci s vyhledáním sluchátek v domácnosti. Emitovaný zvuk je relativně hlasitý a sluchátka také v průběhu prozvánění blikají bílou LED na přední straně. Víko pouzdra má příjemný odpor a zavření doprovází uspokojivé klapnutí.

Vysoký komfort i při delším poslechu

Mírně netradiční je i samotný tvar sluchátek, které si nejprve nasadíte do uší a poté je otočíte. Sluchátka disponují ploutvičkou a výsledný efekt je více než povedený – sluchátka jsou pohodlná i při několikahodinovém poslechu, ale zároveň nemáte nepříjemný pocit, že vám sluchátka naprosto utěsnila zvukovod, jako to některé modely umí. Sluchátka také drží skvěle v uších a díky ochraně dle IP54 s nimi nebude problém sportovat.

Stran zvuku si necháme podrobné hodnocení až na klasickou recenzi. Sluchátka však mají velmi dobře fungující ANC i relativně přirozeně působící transparentní režim označený jako Okolní zvuk. Sluchátka zvládnou automaticky detekovat rozhovor a do tohoto režimu se přepnout. Aplikace také nabízí velmi pěkně zpracovaný ekvalizér, aktivaci vícebodového připojení či prostorového zvuku a mnoho dalšího.