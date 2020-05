Sluchátka Mi True Wireless Earphones 2 lákají na kvalitní zvuk a přívětivou cenu

Xiaomi dnes oficiálně představilo nová opravdu bezdrátová sluchátka s názvem Mi True Wireless Earphones 2 (známá také jako AirDots Pro 2), která chtějí zaujmout kvalitním zvukem a dostupnou cenou.

Mi fans, introducing the #MiWirelessEarphones2:



🎵HD audio

🔊14.2mm dynamic driver

🔇Dual mic with noise cancellation

👆Gesture control



Get it at an introductory price of ₹3,999 on May 12 from https://t.co/D3b3QtmvaT & @amazonIN.



RT🔁 & spread the word.#Mi10 pic.twitter.com/OYVEvzvljA