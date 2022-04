Xiaomi má bohaté zkušenosti nejen s výrobou chytrých telefonů, ale také v oblasti wearables. Testovaná sluchátka Xiaomi Buds 3 jsou přitom zajímavá nejen nízkou cenou, ale také zvýšenou odolností IP55 či ANC. Stojí za nákup?

Spolu s Xiaomi 12 Pro a chytrými hodinkami Watch S1 čínský výrobce představil také dvojici nových bezdrátových sluchátek. Jak se v redakčním testu osvědčila levnější Xiaomi Buds 3 s ANC a podporou bezdrátového nabíjení?

Technické parametry Xiaomi Buds 3

Hmotnost (sluchátko/pouzdro včetně sluchátek) 4,6 gramů, 52 gramů Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky SBC, AAC Zvýšená odolnost IP55 Barevná provedení bílá Obsah balení sluchátka, pouzdro, nabíjecí USB-A/USB-C kabel, silikonové nástavce

Konstrukční zpracování: sluchátka s nožičkou

Xiaomi Buds 3 spoléhají na dnes již méně populární design s nožičkou, který má však stále své výhody, jako je zpravidla kvalitnější záznam zvuku díky mikrofonu blíže k ústům a také snadnému vyjmutí a nasazení sluchátka, neboť jej uživatel má za co chytit. Sluchátka jsou (i včetně pouzdra) kompletně plastová, nejedná se však o pecky, nýbrž o špunty, u nichž lze vyměnit silikonové nástavce. Osobně preferuji raději sluchátka konstrukce typu Galaxy Buds+ od Samsungu, Xiaomi Buds 3 však ani mně s vhodně zvolenou velikostí silikonového nástavce nedělalo problém nosit po delší dobu.

Velkou pochvalu si zaslouží zvýšená odolnost IP55, kterou Xiaomi překvapivě dokáže nabídnout u levných sluchátek, nikoliv však u vlajkového Xiaomi 12 Pro, či relativně nízká hmotnost. Příjemně potěší také zpracování pantu u pouzdra, který má vcelku příjemnou tuhost a nejedná se o jeden z těch (nej)levnějších pantů, se kterými se u cenově dostupnějších bezdrátových sluchátek běžně setkáváme. Xiaomi Buds 3 jsou nabízena v černé a také testované bílé, která bude náchylnější na nečistoty, zato by však mělo být snazší sluchátka rychle vyhledat (třeba v kabelce, batohu apod.). Na těle pouzdra najdeme také decentní logo výrobce, jinak je však vcelku nenápadné a v bílém provedení si jej snadno spletete například s AirPods od Applu.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP55

výhody konstrukce s nožičkami

Zvuk: neohromí, ale ani nezklamou

Xiaomi Buds 3 i vzhledem k cenové dostupnosti cílí na obyčejného posluchače s nijak zvlášť vysokými nároky. Počítat tak můžete pouze s průměrnou kvalitou zvuku, která neohromí, ale ani nezklame. Co to přesně znamená? Vcelku vyvážený, ale nijak specifický přednes, kde nevynikají basy ani výšky či precizně oddělené středy. Absence až příliš hutné basové složky může být některými posluchači považována za výhodu, a to i vzhledem k tomu, že k samotným sluchátkům není k dispozici aplikace výrobce, kde by byl ekvalizér. Maximální hlasitost je pak dostačující i k provozu venkovních sportů, kde se nabízí také ANC či transparentní režim.

Aktivní potlačení hluku funguje vcelku dobře, rozhodně však nečekejte, že vás po jeho aktivaci obklopí dokonalé ticho, což je zpravidla možné pouze u uzavřených sluchátek. I Xiaomi Buds 3 si však dokáží poradit s odrušením hlubších tónů, vyšší frekvence jsou naopak klasicky problém. Transparentní režim je zde pak spíše do počtu, neboť po jeho aktivaci zní zvuk hodně „plechově“ a uměle, osobně jsem jej tak téměř nikdy nepoužíval.

Bez problémů naopak byla kvalita telefonních hovorů, kdy jsem byl dobře slyšet na druhé straně (díky trojici mikrofonů) a stejně tak jsem protistranu slyšel bez problémů i já.

Líbilo se nám slušná (průměrná) kvalita

Nelíbilo se nám transparentní režim výrazně snižuje kvalitu zvuku

Funkce a ovládání: šlo by to i lépe

Ovládání u Xiaomi Buds 3 zastávají plošky umístěné na nožičkách, které reagují na vyvinutý tlak. V tomto ohledu lze pozorovat, že se jedná o levnější sluchátka – nelze tak počítat s žádnou výraznější odezvou při zmáčknutí (snad až s výjimkou slabého lupnutí, které uslyšíte). Senzor je navíc poměrně těžké nahmatat, neboť se nachází pouze v určitém místě nožiček a upozorňuje na něj pouze tenká horizontálně umístěná linka. Ta je bohužel navíc velmi mírně vystouplá – mnohem lépe by tak posloužila například zdrsněná ploška či jinak odlišená část, pod kterou se senzor nachází. Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasické dotykové ovládání, ale musíte plošku fyzicky zmáčknout, mi přišlo ovládání spíše nepohodlné a vše (co jen bylo možné) jsem raději ovládal přímo z telefonu.

Sluchátka také neumí Google Fast Pair ani Windows Swift Pair, nabízejí však možnost propojení s dvojicí zařízení najednou (například počítačem a telefonem), což může přijít vhod.

Líbilo se nám možnost propojení s dvojicí zařízení

Nelíbilo se nám nepohodlné ovládání

Výdrž baterie: zcela dostačující

Jednou z hlavních výhod těchto sluchátek je kromě klasického drátového nabíjení také podpora bezdrátového nabíjení Qi. Xiaomi Buds 3 tak můžete odložit na nabíjecí podložku, případně záda smartphonu s podporou reverzního bezdrátového nabíjení. Co se výdrže baterie týče, slibuje výrobce až 7 hodin přehrávání hudby s plně nabitými sluchátky a celkem 32 hodin, započteme-li také baterii v pouzdru. Sluchátka jsem používal vždy maximálně na jednu až dvě hodiny denně a přinejmenším 6 hodin poslechu je velmi reálných.

Líbilo se nám dostatečná výdrž

podpora bezdrátového nabíjení

Zhodnocení

Xiaomi Buds 3 považuji za sympatická sluchátka s přívětivou cenou, jejichž hlavní předností je podle mého podpora bezdrátového nabíjení a zvýšená odolnost IP55. Na čem by naopak výrobce mohl zapracovat, to je nepříliš povedený transparentní režim, ovládací plošky a potěšila by také aplikace, kde by bylo možné si pohrát s ekvalizérem apod.

Konkurence

Za konkurenci lze označit například podobně drahá Honor Magic Earbuds, která rovněž nabídnou ANC, mají však kratší výdrž a nepodporují bezdrátové nabíjení.

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz